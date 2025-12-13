Documentaire 'Ana + yek' op VRT Canvas en later op VRT Max

'Ik heb hier eindelijk een familie gevonden': laatste shift voor Gent of Kortrijk in 'Mijn Restaurant'?
zaterdag 13 december 2025

Zohra Benhammou filmde samen met co-regisseur Romy Mana haar tweelingzus Sanaa in hun appartement in Brussel. Terwijl Zohra haar Marokkaanse erfgoed onderzoekt, komt Sanaa's toenemend geloof steeds meer aan de oppervlakte.

De breuk tussen de ooit onafscheidelijke tweeling is tastbaar, maar een wederzijds verlangen om met elkaar in verbinding te blijven kenmerkt deze autobiografische documentaire. Dieppersoonlijk en tegelijk erg herkenbaar voor wie zelf zoekende is naar een plek in een verdeelde wereld.


Deze film is meer dan alleen een verhaal over afkomst; het is een intieme dialoog over wederzijds begrip, onafhankelijkheid en de kracht van zusterliefde. 'Ana + yek' nodigt uit om mee te denken over de complexiteit van liefde, geloof en familie.

Het regisseursduo Zohra Benhammou en Romy Mana beleefde in 2024 zijn wereldpremière tijdens Film Fest Gent en won tijdens de 28e editie van het documentairefestival Ji.hlava in Tsjechië de prijs voor Best Original Approach in de 'First Lights' competitie, waar opvallende debuutfilms en tweede speelfilms uitgelicht worden.

Romy Mana en Zohra Benhammou zijn een filmmakersduo gevestigd in Brussel. Ze zijn allebei afgestudeerd in verschillende vakgebieden. Romy heeft een Master in Fine Arts. Zohra's achtergrond ligt in communicatie en journalistiek. Hun creatieve partnerschap begon toevallig en bloeide op in hun debuutdocumentaire, 'Ana + yek'. Als schrijvers en regisseurs werken ze buiten genres en formats, en verkennen ze (auto)biografie, relationele dynamiek, ruimtes en plaatsen. Ze zoeken eerlijke, directe beelden, waarbij ze altijd prioriteit geven aan relevantie en oprechtheid in hun speelse, intuïtieve benadering. Zohra maakte eerder de gelauwerde documentaire 'Rupture' over vijftien Brusselse jongeren uit de Peterboswijk die een trektocht maken door de Spaanse Pyreneeën. Ze was ook casting director van de populaire Streamz Original reeks 'Putain'.

'Ana + yek' is een productie van Elisa Heene voor Mirage en kwam tot stand met de steun van het VAF/Filmfonds van Vlaams minister, Tax Shelter via Flanders Tax Shelter, de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), deAuteurs en in co-productie met VRT.

'Ana + yek', zondag 14 december om 22.30 uur op VRT Canvas en later op VRT MAX.


