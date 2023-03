Dochter versus vader in 'Eenmaal Andermaal': kan Julie Vermeire vader Jacques aftroeven?

'Ik heb een toppertje mee, het zou kunnen dat je ze al eens gezien hebt', begint Axel Daeseleire de nieuwe aflevering van 'Eenmaal Andermaal'. 'Het is een schone madam. Ze presenteert en danst niet alleen, de liefde voor brocante en kunst heeft ze van thuis meegekregen.'

Jacques Vermeire weet niet meteen over wie Axel het heeft tot zijn dochter opeens voor zijn neus staat. Samen met Axel zal Julie Vermeire het tegen haar vader opnemen. Die kan rekenen op de hulp én de mopjes van Sergio Quisquater.

The game is on, beide duo’s trekken naar de rommelmarkten en antiekwinkels van Mechelen. Julie en Axel hebben een coole move bedacht voor hun gehaaide techniek, maar brengt die ook geluk? Ze stoten op een kleurrijke paravent, een kamerscherm, uit de 19de eeuw en Julie is meteen verkocht. 'Ik heb het wel voor ‘wauw-pieces’', zegt ze. Het object ligt wel ver boven hun budget. Slagen ze erin wat van de prijs af te pingelen?

Bij Jacques en Sergio springen meteen enkele Chinese vazen in het oog, maar ook de prijs mag er wezen. Hun onderhandelingen kennen weinig succes tot Sergio z’n moppenboekje bovenhaalt…

Een masterclass 'afdingen dankzij een vleugje humor', in 'Eenmaal Andermaal' op donderdag 9 maart om 20.35 uur bij VTM en ook op VTM GO.