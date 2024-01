Dmytro vluchtte voor de oorlog in Oekraïne en waagt nu zijn kans in 'The Voice van Vlaanderen'

De rode knoppen zijn nog niet koud, of zondag wagen alweer zeven straffe zangtalenten hun kans tijdens de tweede blind auditions van 'The Voice van Vlaanderen'.

Onder hen ook Dmytro (29 jaar, Antwerpen), die vluchtte voor de oorlog in Oekraïne en sinds enkele maanden in België woont. Voor de oorlog uitbrak genoot Dmytro met zijn vrienden en familie van het goede leven én beleefde hij 'golden rock-and-roll times' met zijn eigen rockband. Toen hij in ons land aankwam voelde hij zich erg eenzaam.

'Toen ik hier net aankwam voelde ik me helemaal alleen. Ik mis mijn grootouders en denk elke dag aan hen', klinkt het bij Dmytro. Hij brengt daarom het nummer 'The Loneliest' van Måneskin.

De tweede Blind Auditions van 'The Voice van Vlaanderen', zondag 28 januari om 20.00 uur bij VTM en ook op VTM GO.