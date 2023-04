Dit zijn de highlights van FOX voor april 2023

Fantasy Island speelt zich af in een luxe resort, waar letterlijk elke fantasie van de gasten wordt vervuld... hoewel ze zelden uitpakken zoals verwacht.

Elke aflevering vertelt emotionele, provocerende verhalen over mensen die aankomen met dromen en verlangens. Ze vertrekken volledig verlicht en veranderd door de magie van Fantasy Island.

Vanaf donderdag 27 april, een dubbele aflevering vanaf 20.35 uur op FOX.

NIEUW

TRANSPLANT S3

Een SEH-arts die zijn geboorteland Syrië ontvluchtte om naar Canada te komen, moet talloze obstakels overwinnen om een carrière in de wereld van de spoedeisende geneeskunde te hervatten.

Vanaf dinsdag 4 april, een dubbele aflevering vanaf 20.35 uur op FOX.

NIEUW

HUDSON & REX S4

De St. John's Major Crimes Unit heeft een team dat goed op elkaar is afgestemd en even goed is ingeburgerd om ontvoeringen, moorden en gijzelingen aan te pakken - maar wat hen echt onderscheidt, is de partner van rechercheur Hudson en voormalig K-9-hond Rex.

Vanaf woensdag 12 april, een dubbele aflevering vanaf 20.35 uur op FOX.

NIEUW

SNOWFALL S3

Franklin Saint is vastbeslotener dan ooit om zijn succesvolle cocaïnehandel naar nieuwe hoogten te brengen. Om dat te doen, zet hij alles op het spel waar hij zo hard voor heeft gewerkt.

Vanaf maandag 10 april, een dubbele aflevering vanaf 22.25 uur op FOX.

ONGOING

THE EQUALIZER

In de remake van de 2014 film 'The Equalizer', stapt de actrice Queen Latifah in de rol van Robin McCall die in de originele versie werd gespeeld door Denzel Washington. Kijk het eerste seizoen op FOX waar de mysterieuze voormalige CIA-agente, die al haar vaardigheden moet inzetten om mensen te helpen die nergens anders terecht kunnen. McCall komt bij de meesten over als een doorsnee alleenstaande moeder die stilletjes haar tienerdochter opvoedt. Maar voor een paar vertrouwelingen is zij 'The Equalizer' - een anonieme beschermengel en verdediger van de onderdrukten, die zelf ook hardnekkig op zoek is naar persoonlijke verlossing.

Vanaf maandag 27 maart, een dubbele aflevering om 20.35 uur op FOX.