Dit zie je in september op FOX

Foto: FOX - © The Walt Disney Company Benelux 2022

Nadat een vintage Chucky-pop opduikt bij een uitverkoop in een buitenwijk, wordt een idyllische Amerikaanse stad een grote chaos. Een reeks gruwelijke moorden onthullen de hypocrisie en duistere geheimen van de stad. Here comes Chucky...!

Vanaf maandag 11 september een dubbele aflevering om 20.35 uur op FOX.

NIEUW SEIZOEN

STATION 19 S5 'Station 19' is een spin-off van de langlopende populaire serie 'Grey's Anatomy' en volgt de belevenissen van de mannen en vrouwen uit een brandweerkazerne in Seattle. De relaties binnen het station 19 team komen voor een aantal uitdagingen te staan: Na de acties van Sullivan op de bruiloft van Maya en Carina wordt zijn huwlijk met Andy op de proef gesteld. Dean komt in het reine zijn gevoelens voor Vic en Travis wakkert juis weer een oude vlam aan. Vanaf woensdag 27 september een dubbele aflevering om 20.35 uur op FOX. REAL GIRLFRIENDS IN PARIS

Zes Amerikaanse twintigers beginnen aan een onvergetelijke avontuur. Ze verhuizen samen naar de mooiste stad van de wereld: Parijs. Hier duiken ze vol in het datingleven, Parijs wordt natuurlijk niet voor niets ‘de stad van de liefde’ genoemd. Het zestal laat zich meeslepen door de spontaniteit die de stad hen brengt en beleven een glamoreus leven in de altijd bruisende hoofdstad van Frankrijk. Ze omarmen de chique Parijse cultuur en sluiten vriendschappen voor het leven. Elke donderdag een dubbele aflevering vanaf 20.35 uur op FOX.