Dit zie je in september bij Streamz en Streamz+

Een nieuwe maand, dus opnieuw heel wat nieuwkomers bij Streamz en Streamz+, het Vlaams videostreamingplatform van Telenet en DPG Media. Dit zijn de highlights voor september 2023!

'Elias Van Dingenen: Underdog'

Vanaf 1 september op Streamz

Elias Van Dingenen is een Gentse comedian die reeds alle culturele centra passeerde als voorprogramma van o.m. Amelie Albrecht en Steven Mahieu. Maar zelf voelt hij zich het meest thuis in een klassieke comedyclub. 'Underdog' werd daarom opgenomen in intieme setting in de Gentse Roes Comedy Club.

Elias trekt je mee in zijn verhalen, waarin vooral zijn eigen onzekerheden centraal staan. Hij heeft het over indruk proberen maken op jongeren, zijn ouders hun vreemde opvoedingsmethoden en waarom Paul Jambers de beste televisiemaker aller tijden is. Hij heeft het ook heel kort over zijn passage bij het tv-programma 'De Tafel van Vier'. Hij gaat steeds op zoek naar een positief perspectief, ondanks alles wat kan en zal fout lopen. Als hij eens tegen je schenen zal schoppen, is dat steevast met een kwajongensglimlach.

'Exen'

Vanaf 4 september op Streamz



'Exen' is een nieuw comedy-drama waarin de liefde op de proef wordt gesteld door het opduiken van enkele ex-liefjes. Bart Hollanders ('Callboys', 'Dealer') speelt de rol van de onhandige bon vivant Gilles en comédienne Serine Ayari ('Luizenmoeder') kruipt in de huid van zijn grote liefde Yasmine. Gilles zweert Yasmine dat hij echt is veranderd en zijn losbandige leventje vaarwel heeft gezegd. Tot hij met haar in het huwelijksbootje stapt en zijn ex-lieven niet langer kan ontlopen…

'Exen' is een reeks van productiehuis Wilder Content waarin romantiek, drama en comedy samengaan. Pieter Van Hees ('Undercover', 'Chaussée d’Amour') neemt de regie voor zijn rekening. Scenarist en showrunner is Bert Van Dael, die eerder ook meewerkte aan onder andere 'Clan' en 'De Twaalf'. De cast van 'Exen' telt naast Hollanders en Ayari nog een reeks frisse namen. De exen van hoofdpersonage Gilles worden vertolkt door Charlotte Timmers ('Billie vs Benjamin', 'De Bende van Jan de Lichte'), Ella-June Henrard ('Fair Trade', 'De Kraak'), Janne Desmet ('Studio Tarara', 'Albatros') en Eva Binon ('Spitsbroers', 'Loslopend Wild'). De confrontatie tussen Yasmine, Gilles en zijn voormalige geliefdes leidt al snel tot grappige, herkenbare en gênante situaties. De reeks zal eerst te zien zijn op Streamz vanaf 4 september en later in september bij VTM.

'Then You Run'

Vanaf 7 september op Streamz



'Then You Run' volgt vier rebelse Londense tieners op een stedentrip naar Rotterdam. Tara (Leah McNamara), Stink (Vivian Oparah), Ruth (Yasmin Monet Prince) en Nessi (Isidora Fairhurst) beginnen aan wat de perfecte zomervakantie had moeten worden, maar al snel mondt dit uit in een duister en gevaarlijk avontuur. Wanneer hun poging om het op te nemen tegen de gevaarlijkste mensen in Europa niet helemaal volgens plan verloopt, raken ze op de vlucht met drie kilo heroïne, meer vragen dan antwoorden over Tara's familie en een bende dodelijke criminelen die hen op de hielen zitten.

'Then You Run' is een Brits-Duitse thriller tv miniserie gebaseerd op de roman You (2014) van Zoran Drvenkar, bewerkt door Ben Chanan voor Sky Max. In de hoofdrollen schitteren Leah McNamara ('Nails', 'Danny Boy'), Vivian Oparah ('Rye Lane', 'Pagans'), Yasmin Monet Prince ('Ellen', 'Nocturnal'), Isidora Fairhurst ('Watch What I Do', 'YO!'). De serie ging in première op 7 juli 2023.

'Panhandle'

Vanaf 14 september op Streamz



Comedy-drama dat zich afspeelt in de pannensteel van Florida. Sinds de persoonlijke tragedie vijf jaar geleden toesloeg, heeft de spraakzame, excentrieke Bell Prescott (Luke Kirby) het vervallen eigendom dat hij deelt met zijn moeder en een huisdierenalligator niet verlaten. Wanneer Bell een lijk ontdekt, overtuigt hij de enige politieagent in de stad, de praktische, meedogenloze Cammie Lorde (Tiana Okoye), om de zaak op te lossen. Dat brengt het onwaarschijnlijke duo op ramkoers met Bells verleden. Ze worstelen met persoonlijke demonen, schokkende wendingen en Panhandle-gekte tijdens hun reis om zichzelf en hun stad te redden.

'Panhandle' koppelt een excentrieke, agorafobische detective aan een terughoudende verkeersagent in een serie die gemeenschap, verbondenheid en onconventionele personages laat zien. In hoofdrollen worden vertolkt door Tiana Okoye ('The Valet', 'Grease: Live'), Luke Kirby ('100 Minuten', 'Mania Days') en Lorenza Izzo ('Knock knock', 'Once Upon a Time in Hollywood'). Het is een Amerikaanse dramedyserie die in première ging op 26 september 2022.

'Belgium's Next Top Model'

Vanaf 15 september wekelijks op Streamz

Op 15 september 2023 gaat de nieuwe realityreeks 'Belgium's Next Top Model' van start op Streamz. Vanaf dan gooien 20 modellen zonder professioneel contract alles in de strijd om de titel van 'Belgium's Next Top Model' te veroveren. Ze werken zich wekelijks in het oog en in het hart van een vierkoppige jury die hun lot in handen heeft. Met als inzet: een professioneel modellencontract bij NOAH Mgmt en een covershoot voor het modeblad Marie Claire.

De jury van 'Belgium’s Next Top Model' bestaat uit deze vier Belgen met internationale roem, zowel op als naast de catwalk: topmodel Hannelore Knuts, designer en co-founder van Essentiel Antwerp Inge Onsea, stylist (van onder andere Lady Gaga en Rita Ora) Tom Eerebout, en oprichter van Noah Mgmt Tom Van Dorpe. De jury zal ook bijgestaan worden door verschillende gastjuryleden. De twintig kandidaten ontmoet je hier.

'Exhumed'

Vanaf 21 september op Streamz

'Exhumed' onderzoekt een aangrijpende moordzaak waarin het opgraven van het lichaam van het slachtoffer de sleutel is tot het oplossen van de verdraaide misdaad. Elke aflevering bevat een spannende opgraving die leidt tot schokkende nieuwe doorbraken, onverwachte plotwendingen en uiteindelijk gerechtigheid. ​ De eerste aflevering volgt de zaak van Diana Kelley die dood werd gevonden in Joplin, MO. Onderzoekers vermoedden aanvankelijk vals spel, maar jaren later brengt een vreemd toeval de dood van Diana in verband met een andere inwoner van Joplin met soortgelijke omstandigheden, waardoor onderzoekers hopen dat het opgraven van haar lichaam zal helpen bij het oplossen van twee moorden.

'Evilside'

Vanaf 21 september op Streamz

In de ijzige duisternis van een afgelegen eilandje in Noord-Finland wordt Johanna, een gepest buitenbeentje, de hoofdverdachte van de moord op haar enige vriend, Aapo. Rechercheur Ulla Penttinen, gespecialiseerd in zaken met tieners, komt op onderzoek uit en raakt overtuigd van Johanna's onschuld en probeert de waarheid te achterhalen. Als de moordenaar opnieuw dreigt toe te slaan, moet Johanna vechten om haar naam te zuiveren en in leven te blijven. Kan ze het mysterie oplossen voordat het te laat is, of zal de bijgelovige lokale gemeenschap zich tegen haar keren? Evilside is een spannend nieuw drama over vriendschap, loyaliteit en overleven in het aangezicht van overweldigende kansen.

De zesdelige misdaadserie 'Evilside' is een productie van Whatevergroup. Olivia Ainali ('Bordertown: Mural Murders', 'Kynsin hampain'), Jakob Öhrman ('Flocken', 'Rebecka Martinsson'), Amira Khalifa ('Maata Meren Alla', 'Dual') en Matti Onnismaa ('Euthanizer', 'Garter Snake') spelen de hoofdrol.

'The Stranger'

Vanaf 7 september op Streamz Premium+

De politie verdenkt Henry Teague (Sean Harris) van de ontvoering en de moord op een jonge tiener, maar mist bewijs. Undercoveragent Paul Emery (Steve Mouzakis) stelt zich voor aan Teague tijdens een lange busrit en sluit een vriendschap met hem. Nadat hij Teague's vertrouwen en sympathie heeft gewonnen, stelt Emery hem voor aan een bekende uit de criminaliteit, Mark Frame (Joel Edgerton). Frame, die ook undercoveragent is, biedt Teague laaggeschoold werk aan in een vermeende criminele organisatie. Frame en Emery benadrukken dat de organisatie eerlijkheid boven alles stelt en ze dwingen Teague om elk crimineel verleden dat de organisatie in gevaar zou kunnen brengen te onthullen.

'The Stranger' is een Australische psychologische misdaadthriller uit 2022, geschreven en geregisseerd door Thomas M. Wright, met in de hoofdrollen Joel Edgerton ('The Great Gatsby', 'Warrior') en Sean Harris ('Mission: Impossible', 'The Green Knight'). Gebaseerd op het non-fictie boek 'The Sting: The Undercover Operation That Caught Daniel Morcombe's Killer' door Kate Kyriacou, en geïnspireerd door het moordonderzoek van Daniel Morcombe. De film ging in première op het filmfestival van Cannes op 18 mei 2022, onder de Un Certain Regard-sectie.

'Hellraiser'

Vanaf 7 september op Streamz Premium+



Een jonge vrouw (Kit Clarke), die worstelt met een verslaving, komt in het bezit van een oude puzzeldoos. Ze weet echter niet dat deze de zogenaamde 'Cenobites' kan oproepen. De Cenobites zijn een groep sadistische bovennatuurlijke wezens uit een andere dimensie die zeker geen goede plannen hebben.

'Hellraiser' is een bovennatuurlijke horrorfilm uit 2022 geregisseerd door David Bruckner, met een scenario van Ben Collins en Luke Piotrowski, naar een scenario dat ze samen schreven met David S. Goyer. Het is een reboot van de 'Hellraiser'-franchise, de elfde aflevering in totaal, en een tweede bewerking van de novelle The Hellbound Heart uit 1986 van Clive Barker, die werd bewerkt tot de film Hellraiser uit 1987. In de film spelen Odessa A'zion ('Grand Army', 'Farm'), Jamie Clayton ('Sense8', 'TRANSform Me'), Adam Faison ('Everything's Gonna Be Okay', 'Liberty Crossing'), Drew Starkey ('Outer Banks', 'The Other Zoey'), Brandon Flynn ('13 Reasons Why', 'Ratched'), Aoife Hinds ('The Long Call', 'Cottontail'), Jason Liles ('Aftermath', 'Rampage'), Yinka Olorunnife, Selina Lo ('Boss Level', 'Haphazard'), Zachary Hing, Kit Clarke ('Lost and Found in Paris', 'Get Even'), Goran Višnjić ('Timeless', 'ER') en Hiam Abbass ('Succession', 'Lemon Tree') de hoofdrollen.

'The Whale'

Vanaf 14 september op Streamz Premium+

Charlie (Brendan Fraser), een zwaarlijvige kluizenaar, geeft online schrijfcursussen Engels aan studenten, maar houdt zijn webcam uit omdat hij zich schaamt voor zijn fysieke verschijning. Zijn verpleegster en enige vriendin, Liz (Hong Chau), dringt er bij hem op aan om naar een ziekenhuis te gaan vanwege ernstig risico op hartfalen, maar Charlie houdt vol dat hij zich geen medische zorg kan veroorloven. Charlie hoopt weer contact te krijgen met zijn vervreemde tienerdochter Ellie (Sadie Sink), die hij al acht jaar niet heeft gezien. Hij biedt haar al het geld op zijn bankrekening - $120.000 - als ze tijd met hem doorbrengt zonder dat haar moeder het weet. Ellie gaat akkoord op voorwaarde dat hij al haar huiswerk voor haar afmaakt.

'The Whale' is een Amerikaanse psychologische dramafilm uit 2022 geregisseerd door Darren Aronofsky en geschreven door Darren Aronofsky en geschreven door Samuel D. Hunter, gebaseerd op zijn gelijknamige toneelstuk uit 2012. In de film spelen Brendan Fraser ('Titan', 'Doom Patrol'), Sadie Sink ('Stranger Things', 'Dear Zoe'), Hong Chau ('Downsizing', 'The Menu'), Ty Simpkins ('Insidious', 'Iron Man 3') en Samantha Morton ('The Walking Dead', 'The Serpent Queen') de hoofdrollen. The Whale ging in première op het 79e Internationale Filmfestival van Venetië op 4 september 2022.

'The Green Knight'

Vanaf 21 september op Streamz Premium+

‘The Green Knight’ volgt het verhaal van Sir Gawain, de roekeloze en eigenzinnige neef van koning Arthur. Hij gaat op een queeste om de confrontatie aan te gaan met de zogenaamde ‘Green Knight’, een reusachtige groene vreemdeling en uitdager van mannen. Gawain vecht met geesten, reuzen, dieven tijdens een reis waarin hij zich probeert te onderscheiden en te bewijzen aan zijn familie en koninkrijk door de ultieme uitdager onder ogen te zien.

'The Green Knight' is een middeleeuwse fantasyfilm uit 2021 geregisseerd, geschreven, gemonteerd en geproduceerd door David Lowery, gebaseerd op het 14e-eeuwse gedicht Sir Gawain and the Green Knight. In de film speelt Dev Patel de rol van Gawain, die op reis gaat om zijn moed te testen en het op te nemen tegen de Groene Ridder. De andere rollen zijn weggelegd voor Alicia Vikander, Joel Edgerton, Sarita Choudhury, Sean Harris en Ralph Ineson. 'The Green Knight' werd op 30 juli 2021 in de bioscoop uitgebracht door A24.

'Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves'

Vanaf 21 september op Streamz Premium+

Voorafgaand aan zijn gevangenschap diende bard Edgin Darvis (Chris Pine) bij de Harpers, een vredesorde. Nadat zijn vrouw werd gedood door discipelen van een Rode Tovenaar die hij had gearresteerd, probeerde Edgin met de hulp van de barbaar Holga Kilgore (Michelle Rodríguez) een nieuw leven te beginnen door diefstal. Ze vormden een team met een amateur-tovenaar genaamd Simon Aumar (Justice Smith), een oplichter genaamd Forge Fitzwilliam (Hugh Grant) en een mysterieuze vrouw genaamd Sofina (Daisy Head). Tijdens een overval werden Edgin en Holga gevangen genomen, terwijl hun metgezellen ontsnapten. Na twee jaar gevangenis ontsnapten Edgin en Holga naar Neverwinter en ontdekten dat Forge daar nu Heer was. Hij had voor Edgin's dochter Kira (Chloe Coleman) gezorgd en haar verteld dat Edgin was gearresteerd vanwege hebzucht. Later blijkt dat Sofina en Forge hen verraden hadden. Sofina probeerde hen te executeren, maar ze ontsnapten en besloten Forge's kluis te beroven om hun onschuld te bewijzen en Edgin's vrouw te herrijzen.

'Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves' is een Amerikaanse komische fantasie uit 2023 geregisseerd door Jonathan Goldstein ('Spider-Man: Homecoming', 'Horrible Bosses') en John Francis Daley ('Bones', 'Freaks and Geeks'), die samen met Michael Gilio het scenario schreven naar een verhaal van Chris McKay en Gilio. Gebaseerd op het rollenspel Dungeons & Dragons, speelt de film zich af in de Forgotten Realms campagne setting en heeft geen connecties met de vorige filmtrilogie die tussen 2000 en 2012 werd uitgebracht. In de film spelen Chris Pine ('Wonder Woman', 'Don't Worry Darling'), Michelle Rodriguez ('The Fast and the Furious', 'Avatar'), Regé-Jean Page ('Bridgerton', 'The Gray Man'), Justice Smith ('All the Bright Places', 'Pokémon: Detective Pikachu'), Sophia Lillis ('I Am Not Okay with This', 'It') en Hugh Grant ('Wonka', 'Love Actually') de hoofdrollen. Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves ging in wereldpremière op South by Southwest op 10 maart 2023 en werd uitgebracht in de Verenigde Staten op 31 maart 2023 door Paramount Pictures.

'Copshop'

Vanaf 21 september op Streamz Premium+

Oplichter Teddy Murretto (Frank Grillo) is op de vlucht in een gestolen ongemarkeerde politieauto, die niet ver van een casino in Nevada kapot gaat. Tijdens een vechtpartij buiten het casino stompt Murretto politieagente Valerie Young (Alexis Louder) met als gevolg dat zij hem in de gevangenis plaats om hem zo te beschermen tegen zijn achtervolgers. Eén van die achtervolgers, huurmoordenaar Bob Viddick (Gerard Butler), sluit zichzelf op in dezelfde kleine gevangenis door te doen alsof hij dronken is en met een auto in te rijden op de politieauto die Murretto had achtergelaten. Murretto en Viddick worden in aparte cellen geplaatst, wat in eerste instantie Viddicks plan om Murretto te vermoorden dwarsboomt. Viddick heeft echter een kleine brandstichter bij de ingang van het station geplaatst en wanneer deze ontbrandt en het brandalarm afgaat, maakt hij nuttig gebruik van de chaos.

'Copshop' is een Amerikaanse actiethriller uit 2021 geregisseerd door Joe Carnahan en geschreven door Kurt McLeod en Carnahan, gebaseerd op een verhaal van McLeod en Mark Williams. De film heeft Gerard Butler ('Plane', 'Olympus Has Fallen'), Frank Grillo ('The Purge', 'Boss Level') en Alexis Louder ('Weathering', 'Violent Night') in de hoofdrollen en speelt zich af in een klein politiebureau dat het strijdtoneel wordt tussen een huurmoordenaar, een beginnende politieagent en een oplichter. 'Copshop' werd uitgebracht in het Verenigd Koninkrijk op 10 september 2021, door STXfilms, en werd uitgebracht in de Verenigde Staten op 17 september 2021, door Open Road Films.