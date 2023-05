Dit zie je in juni op FOX!

In de Canadese realityserie 'Call Me Mother', gepresenteerd door Dallas Dixon strijden er drie verschillende draghuizen tegen elkaar, om uiteindelijk één winnaar tot 'First Child Of Drag' te bekronen.

Elk huis zit vol met upcoming drag queens & kings en heeft een eigen 'Mother'. Dit zijn de beroemde drag queens Peppermint, Crystal en Barbada.

In deze kleurrijke competitie gaan de verschillende huizen de strijd met elkaar aan, waarbij elke week een dragartiest af valt. Ze krijgen zenuwslopende groepsopdrachten, solo acts en natuurlijk lipsync battles!

Vanaf donderdag 1 juni, een dubbele aflevering om 20.35 uur op FOX.

NIEUW

BLOWING LA

In de hipste Hollywood-salons is de rivaliteit groot. Kapsels worden als ware kunstwerken gezien en hier kan dan ook een prijskaartje van duizenden dollars aan hangen. Ted Gibson & Kim Vō zijn de twee grootste namen in de kappersbranche in LA. Deze exclusieve, all-access-serie gaat achter de schermen in de spraakmakende salons, waarin de talentvolle haarstylisten moeten vechten om aan de top te blijven en het haar te mogen knippen van de rich & famous.

Vanaf donderdag 29 juni, een dubbele aflevering om 20.35 uur op FOX.

NIEUW SEIZOEN

STATION 19 S3

'Station 19' is een spin-off van de langlopende populaire serie 'Grey's Anatomy' en volgt de belevenissen van de mannen en vrouwen uit een brandweerkazerne in Seattle. Nadat een auto Joe's Bar in is gereden, begeleiden Andy en Sullivan de brandweerlieden. Ze willen Ben, Pruitt, artsen, stagiaires van Grey Sloan en barpersoneel redden voordat het gebouw instort.

Vanaf woensdag 7 juni, een dubbele aflevering om 20.35 uur op FOX.

NIEUW SEIZOEN

SNOWFALL S5

Het is de zomer van 1986, een jaar na de gebeurtenissen in seizoen 4, en Franklin en de rest van zijn familie zijn rijker dan ze ooit hadden durven dromen. Op het gebied van persoonlijke en professionele relaties lijkt ook alles goed uit te pakken voor Franklin, maar er ligt een probleem uit de vallei op de loer.

Vanaf maandag 19 juni, een dubbele aflevering om 22.25 uur op FOX.

ONGOING

LAW & ORDER: ORGANIZED CRIME

De legendarische Christopher Meloni keert terug als rechercheur Elliot Stabler en duikt weer in de criminele onderbuik van New York. Samen met zijn eliteteam zet Stabler alles op het spel om de beruchtste -en gevaarlijkste- misdaadorganisaties van de stad te ontmantelen. Elliot moet zich aanpassen aan alle veranderingen die in de stad en bij de politie hebben plaats gevonden in de 10 jaar dat hij is weg geweest.

Elke maandag, een dubbele aflevering om 20.35 uur op FOX.

ONGOING

IN THE DARK S3

Murphy is een blinde jonge vrouw die op zoek is naar haar huisgenoot en beste vriendin, Jess. Iedereen vertelt haar dat ze niet meer leeft, maar Murphy kan en wil dit niet geloven. Ze zet alles op alles om haar te vinden en gaat zelfs de confrontatie met een moorddadige drugsdealer niet uit de weg.

Elke dinsdag, een dubbele aflevering om 20.35 uur op FOX.