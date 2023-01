Dit zie je in februari op Streamz!

Een nieuwe maand, zlfs een nieuw jaar! Dus opnieuw heel wat nieuwkomers bij Streamz en Streamz+, het Vlaamse videostreamingplatform van Telenet en DPG Media. Dit zijn de highlights voor februari 2023!

'C.B Strike: Troubled Blood'

​Vanaf 7 februari in boxset op Streamz

Het vijfde deel van 'C.B. Strike' begint met Strike (Tom Burke) op vakantie in Cornwall, waar hij zijn familie bezoekt, maar hij is stomverbaasd als een vrouw hem vraagt om te helpen zoeken naar haar moeder, Margot Bamborough (Abigail Lawrie), die in 1974 verdween. Ondanks dat Strike en Robin (Holliday Grainger) bij hun recherchebureau bezig zijn met een reeks belastingzaken, nemen ze het cold case-onderzoek op zich. Tijdens het proces komen ze intrigerende links tegen naar tarotkaarten, een beruchte seriemoordenaar en enkele zeer duistere verdachten.

De serie is gebaseerd op de gelijknamige boekenreeks van J.K. Rowling, geschreven onder het pseudoniem Robert Galbraith.

'Icahn: The Restless Billionair'

​Vanaf 8 februari op Streamz

Deze documentaire onderzoekt de fascinerende tegenstrijdigheden in het hart van de beroemde financier, Carl Icahn. Hij vergaarde het indrukwekkende bedrag van bijna twintig miljard dollar in de afgelopen halve eeuw. Hij stond ook aan de voorgrond van enkele van de meest legendarische zakendeals van onze tijd.

Icahn is een polariserende figuur die wordt beschreven als zowel een activistische investeerder als een meedogenloze bedrijfsovervaller. Hij groeide op van een bescheiden begin in Queens tot één van de rijkste mannen ter wereld, de belichaming van de American Dream als het ware. Toch bekritiseert hij openlijk het bedrijfsoverschot en de enorme kloof in vermogensongelijkheid.

Naast Icahn zelf, verschijnen onder andere Andrew Ross Sorkin, Bill Gates en zijn zoon Brett Icahn in de documentaire.

'Love Island Valentine's Special'

​Vanaf 10 februari op Streamz

Tijdens de 'Love Island Valentine’s Reunion' blikken de Islanders na ruim een half jaar met Viktor Verhulst en Holly Mae Brood terug op hun liefdesavontuur. Maar niet alle koppels zijn nog even gelukkig samen. De spanning loopt hoog op, wanneer twee voormalige geliefden elkaar voor het eerst weer zien! De reünie kan je vanaf 10 februari exclusief bekijken bij Streamz.

'Arnout Van den Bossche - Burn-out voor beginners'

​Vanaf 15 februari op Streamz

Als je denkt dat jij het slecht getroffen hebt op je werk, kijk dan zeker naar de zaalshow 'Burn-out voor Beginners' van Arnout Van den Bossche. Tijdens deze voorstelling maak je kennis met Arnouts verleden op de werkvloer waar hij naar eigen zeggen 'meer komedie moest spelen dan op het podium'. De absurditeit van ellenlange mailconversaties terwijl je collega gewoon naast je zit, procedures die worden opgestart wanneer een printer de geest geeft en het haantjesgedrag van de managers Arnout zag hoe werknemers zich door deze schijnbaar kleine elementen knettergek lieten maken en soms tot burn-outs konden leiden.

'Last Week Tonight With John Oliver' - seizoen 10

​Vanaf 20 februari wekelijks op Streamz

Komiek, acteur en schrijver John Oliver keert vanavond terug voor een gloednieuw tiende seizoen van zijn veelgeprezen serie van een half uur LAST WEEK WITH JOHN OLIVER. Een satirische, inzichtelijke en zorgvuldig onderzochte kijk op actuele gebeurtenissen in de VS en over de hele wereld, de wekelijkse serie bevat Olivers hilarische, vakkundig aangescherpte kijk op de actuele politieke, sociale en culturele kwesties, evenals minder gerapporteerde onderwerpen die beide informeren en entertainen. Seizoen tien, opgenomen in New York, bevat de wekelijkse actuele inzichten van de show, kenmerkende diepe duiken en onderscheidende komische stukken.

'True Crime Belgium: De Beul van Deurne'

​Vanaf 22 februari op Streamz

Op 1 september 2017 gaat Tony Baldassarre gewapend met een pistool zijn baas Luc Vuylsteke opzoeken op een werf in Deurne omdat hij naar eigen zeggen niet correct wordt uitbetaald. Baldassarre schiet Luc tweemaal in het hoofd en krijgt van het hof van assisen in Antwerpen in mei 2021 een bijzonder zware straf: levenslange opsluiting met als bijkomende straf 5 jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank. Voor zijn veroordeling in 2021 brengt Baldassarre in totaal 11 jaar in de gevangenis door voor een eindeloze reeks veroordelingen. De cruciale vraag die zich hier stelt: hoeveel kansen kan een maatschappij geven voor invrijheidstelling aan iemand zoals Tony Baldassarre?

'On Est Party - A Party Travel Guide'

​Vanaf 24 februari op Streamz

TAGMAG host Clémentine Caron wordt samen met een internet-persoonlijkheid op pad gestuurd om wereldwijd de meest crazy en unieke feestjes te gaan ontdekken en er te proeven van het uitgaansleven. On est party!

Zo gaat ze naar met Aïden De Groeve ('Bootcamp', 'Love Me') naar de Canal Pride in Amsterdam, met Kessy Kangala ('Tagmansion') naar de Street Parade in Zurich, met tiktokker Xander Mertens naar Oktoberfest in Munchen, met tikokker Lilqra naar Tomatina in Valencia en met Jonatan Medart naar een Full Moon Party in Thailand.

'Amélie' - 20th Anniversary

​Vanaf 1 februari op Streamz+

Maak kennis met Amelie (Audrey Tautou). Ze is jong, onschuldig, naïef en op zoek naar de ware liefde. Als jonge Parijse twintiger ontdekt ze beetje bij beetje dat om het echte geluk te vinden ze haar lot in eigen hand moet nemen en daarbij volledig moet openstaan voor haar omgeving.

De prachtige en meeslepende film van Jean Pierre Jeunet is één van de langstlopende films in de Beneluxbioscopen geweest, ook is hij genomineerd voor 5 Academy Awards. Twintig jaar na de oorspronkelijke première is het Parijs van Amélie nog steeds even prachtig en de muziek van Yann Tiersen even betoverend.

'Decision To Leave'

​Vanaf 1 februari op Streamz+

De nieuwe Park Chan-Wook ('Oldboy', 'The Handmaiden') film volgt rechercheur Hae-joon (Park Hae-il), die erg gedreven is in zijn werk. Hij start een onderzoek naar de onnatuurlijke dood van een man op een berg en ontmoet diens weduwe Seo-rae (Tang Wei). Hae-joon verdenkt haar van de moord, maar raakt tegelijkertijd in de ban van haar.

'Marokkaanse Bruiloft'

​Vanaf 8 februari op Streamz+

Yasmine (Soumaya Ahouaoui) heeft maar één droom: een succesvol advocaat te worden. Ze werkt er keihard voor, maar haar omgeving maakt zich zorgen om haar vrijgezelle status. Een man vang je nu eenmaal eerder met een kookboek dan met een wetboek. Aangemoedigd door haar vriendinnen dwingt Yasmine zichzelf om open te staan voor de liefde en dan vindt ze plots niet één, maar zelfs twee leuke mannen op haar pad. Terwijl in haar omgeving het ene na het andere bruiloftsfeest gevierd wordt, groeien Yasmine’s twijfels.

'Montana Story'

​Vanaf 16 februari op Streamz+

Cal (Owen Teague) en zijn zus Erin ('White Lotus' Haley Lu Richardson) keren naar hun ouderlijke boerderij terug. Het is op deze plek dat ze met de nalatenschap van hun familie geconfronteerd worden en voor zichzelf een nieuwe koers moeten varen. De levens van hun zieke vader en hun geliefde paard staan hierbij op het spel.

'Hot Seat'

​Vanaf 27 februari op Streamz+

Wallace Reed (Mel Gibson), een veteraan bij de bomopruimingsdienst, haast zich naar een stadspark waar zojuist een bom is ontploft. In een nabijgelegen gebouw krijgt Orlando Friar (Kevin Dillon), een ex-hacker die IT-medewerker is geworden, een telefoontje. De mysterieuze stem beweert dat er onder Orlando's stoel een bom zit, groot genoeg om het hele kantoorgebouw met de grond gelijk te maken. Orlando krijgt de opdracht om via de computer bij een bankinstelling in te breken en een beleggingsfonds van miljoenen dollars te plunderen. Ondertussen gelooft de politie dat Orlando achter de bomaanval zit.