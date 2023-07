Dit zie je in augustus op Streamz en Streamz+

Een nieuwe maand, dus opnieuw heel wat nieuwkomers bij Streamz en Streamz+, het Vlaams videostreamingplatform van Telenet en DPG Media. Dit zijn de highlights voor augustus 2023!

'Hiccups and Hookups'

Vanaf 3 augustus op Streamz

De pas gescheiden moeder Vasudha (Lara Dutta) en haar slimme maar verwarde tienerdochter Kay (Shinnova) trekken in bij Vasudha's jongere broer Akhil (Prateik Babbar). Vasudha probeert zichzelf te herontdekken na haar scheiding. Haar broer Akhil heeft dan weer een enorme angst om zich aan iemand te binden, en haar dochter Kavanya is op een ontdekkingstocht naar volwassenheid. Als onconventioneel gezin van drie navigeren ze voorzichtig door het daten, relaties en het leven, met de hulp en steun van elkaar.

'The Real Murders of Atlanta'

Vanaf 3 augustus op Streamz

'The Real Murders of Atlanta' portretteert de schokkende, zondige en wulpse moordzaken die de grenzen benadrukken tussen gentrificeerde zuidelijke dynastieën, hiphop oplichters en de flitsende nouveau riche van dit grootstedelijke mekka van muziek, entertainment en technologie. In de serie worden deze moorden verteld door de onderzoekers, getuigen, verslaggevers en geliefden. Elk verhaal van een uur brengt de drukte en dodelijke decadentie van Atlanta scherp in beeld.

De waargebeurde misdaadserie werd geproduceerd door 44 Blue Productions. Stephanie Noonan Drachkovitch ('Split Ends', 'A Place of Our Own: Los Niños en Su Casa'), David Hale ('Wahlburgers', 'Truth or Scare') en Dan Messina ('Life and Migraine', 'Homicide Hunter') zijn de uitvoerende producenten. Met Aaron Goodson ('BMF'), Sean Berube ('It's Just A Stuffed Animal'), en Samuel Whitehill ('Hallucinations') in de hoofdrollen.

'Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty' (S2)

Vanaf 7 augustus op Streamz

'Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty' beschrijft de professionele en persoonlijke levens van de Los Angeles Lakers uit de jaren '80, één van de meest gerespecteerde en dominante dynastieën in de sportwereld. Het tweede seizoen zal de verhaallijn oppakken waar het eerste seizoen eindigde, direct na de NBA Finals van 1980. Zo zal het nieuwe seizoen zich richten op de periode van 1980 tot en met 1984, met als hoogtepunt de eerste professionele rematch tussen de legendarische sterren Magic Johnson en Larry Bird.

'Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty' is een sportdramaserie van Adam McKay, Kevin Messick ('Don't Look Up', 'Ibiza'), Jim Hecht ('Ice Age: Adventures of Buck Wild'), Scott Stephens ('Between the Sheets') en Max Borenstein ('Minority Report', 'Godzilla') en is gebaseerd op het boek 'Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s' van Jeff Pearlman.

'De Zonen van Van As – De Cross'

Vanaf 10 augustus op Streamz

Na een beroerte werd de inmiddels hoogbejaarde oprichter Frans Van As (Jaak Van Assche) verplicht om het rustiger aan te doen en zijn 'Grond- en afbraakwerken Van As NV' definitief over te dragen aan kleindochter Linde (Rilke Eyckermans) en haar man Dick (Ben Segers). Ze boeren goed en binnenkort zijn ze zelfs lokale hoofdsponsor van een prestigieuze cyclocrosswedstrijd. Wanneer een aangestoken brand daags voor het evenement voor aanzienlijke schade én grote vertraging op de planning zorgt, denkt Frans dat een jaloerse concurrent zijn kleindochter wil saboteren. Al zijn stoppen slaan door en de pater familias hijst zich uit zijn fauteuil om als een echte Clint Eastwood de slechterik uit te schakelen.

Het scenario van de film werd geschreven door Johan Heselmans en Dirk Thysen de regie was in handen van Thomas De Cock. Thomas regisseerde eerder de series 'David', drie seizoenen van 'De Zonen van Van As' en 'Gina en Chantal'. 'De Zonen van Van As – De Cross' is een productie van RV Productions. Naast pater familias Jaak Van Assche ('F.C. De Kampioenen', 'De Collega's') tekent de voltallige hoofdcast present voor de film: Carry Goossens ('De Kampioenen', 'Zeppos - Het Mercatorspoor'), Ben Segers ('Safety First', 'De Bikerboys'), Peter Van den Eede ('Iedereen beroemd', 'Dood van een Schaduw'), etc. Op diezelfde dag zal je ook de gloednieuwe spin-off 'Frakke & Jempie' in boxset kunnen bekijken.

'Rap Sh!t' (S2)

Vanaf 11 augustus op Streamz

'Rap Sh!t' brengt het verhaal van Shawna (Aida Osman) en Mia (KaMillion), twee vrouwen wiens paden elkaar opnieuw kruisen. Shawna had New York achter zich gelaten en Mia was net moeder geworden van Melissa. Op een dag keert Shawna terug naar Miami en begint te werken in een hotel, dit terwijl ze haar eigen rapvideo's begint te delen op sociale media. Ondertussen bouwt Mia een succesvolle carrière op als influencer en beheert ze haar eigen OnlyFans-account. Wanneer het lot hen weer samenbrengt na een feestje, ontstaat het idee om samen een rapgroep te vormen.

In het tweede seizoen worden Shawna en Mia geconfronteerd met de toenemende druk van de muziekindustrie. En terwijl hun roem groeit, dreigt hun vriendschap uit elkaar te vallen door jaloezie en rivaliteit. Ze zullen moeten beslissen of ze trouw blijven aan zichzelf en hun stijl, of toegeven aan de verlokkingen van roem. Dit seizoen belooft een emotionele achtbaan van krachtige rap-uitvoeringen en verrassende wendingen, terwijl ze hun plek proberen te vinden in de competitieve wereld van de rapmuziek.

Het nieuwe seizoen van 'Rap Sh!t' werd mogelijk gemaakt door uitvoerende producenten Issa Rae ('Insecure', 'Black Lady Sketch Show'), Syreeta Singleton ('Insecure'), Montrel McKay ('Black Lady Sketch Show'), Deniese Davis ('Dark City Beneath The Beat'), Dave Becky ('I Love You', 'Daddy') en Jonathan Barry ('Insecure', 'Black Lady Sketch Show').

'Leopard Skin'

Vanaf 17 augustus op Streamz

De achtdelige serie draait om een criminele bende die een diamantroof flink uit de hand laat lopen, waarna ze een strandhuis aan de Mexicaanse kust binnendringen. Het huis blijkt toe te behoren aan twee mysterieuze vrouwen en als zij onthullen meer gasten te verwachten, dreigt ook de gijzeling compleet uit de hand te lopen.

De hoofdrollen zijn voor Carla Gugino ('The Haunting of Hill House') en Gaite Jansen ('Peaky Blinders'). Leopard Skin werd bedacht door Sebastian Gutierrez, die in het echte leven de partner is van Gugino. Het stel maakte eerder al de inmiddels gecancelde serie 'Jett' voor Cinemax, waarin Jansen ook te zien was.

'De Acht Bergen'

Vanaf 24 augustus op Streamz

Elke zomer gaat Pietro (Luca Marinelli) met zijn familie op vakantie naar de bergen. Hij leert er Bruno (Alessandro Borghi) kennen, een lokale jongen, die hem wegwijs maakt in de natuur. Een vergeten stukje Alpen is hun koninkrijk. Wanneer ze volwassen worden, verliezen ze elkaar uit het oog. Bruno blijft in de bergen, terwijl Pietro de wereld rond zwerft. Na vijftien jaar vinden de twee elkaar terug, deze keer als volwassen mannen, elk met hun eigen levensbagage.

Naar de roman 'Le otto montagne' van Paolo Cognetti. In de zomer van 2021 trok de filmploeg naar Valle d’Aosta, in de Noord-Italiaanse Alpen, om aan de opnames te beginnen. Paolo verbleef in de buurt en gaf hen af en toe wat raad.

'De Acht Bergen' van regisseursduo Charlotte Vandermeersch en Felix van Groeningen ('De helaasheid der dingen', 'The Broken Circle Breakdown') viel in de prijzen met de Ensor voor Beste Coproductie. Op het Sundance filmfestival in Park City, het grootste Amerikaanse festival voor de onafhankelijke film, kreeg hij ook een mooie plaats naast 'Het Smelt' van Veerle Baetens.

'Savage River'

Vanaf 24 augustus op Streamz

De spannende misdaadreeks 'Savage River' vertelt het verhaal van Miki Anderson (Katherine Langford), die na acht jaar gevangenisstraf terugkeert naar haar geboorteplaats op het platteland van Victoria, vastbesloten om eindelijk haar leven weer op te pakken. Maar als ze denkt dat ze met een verse start kan beginnen, heeft ze het mis. De hechte gemeenschap van dit dorpje doet er namelijk alles aan om haar verleden keer op keer weer op te rakelen.

De zesdelige reeks werd geregisseerd door Jocelyn Moorhouse ('The Dressmaker', 'How to Make an American Quilt') en geschreven door Belinda Bradley ('The Freak and Thunder'), Franz Docherty ('The Freak and Thunder') en Giula Sandler ('Liberty to Go to See'). In de hoofdrollen zien we Katherine Langford, Mark Coles Smith en Robert Grubb.

'Rainbow Remco'

Vanaf 24 augustus op Streamz

Rob Van Impe, alias Average Rob, zit dit jaar in het wiel van wereldkampioen Remco Evenepoel en zijn team. We volgen Remco bij zijn minutieuze voorbereidingen en onderzoeken waar hij zijn motivatie haalt om zijn doelen telkens weer opnieuw te bereiken. Het hoogtepunt van 2023 moest voor Remco het hoogste schavot op het podium van de Ronde van Italië worden. Maar een donderslag bij roze hemel zorgt voor een abrupt einde van deze droom. Hoe dat eraan toeging zag je alvast in de proloog 'Rainbow Remco' die in mei werd gelanceerd.

Average Rob: 'Als er één iemand is die kan bouncebacken als geen ander, dan is het wel Remco ‘Aero Boulet Special’ Evenepoel.' Zijn eeuwige rivaal Primoz Roglic heeft de Giro gewonnen, maar Remco kijkt al snel vooruit naar nieuwe doelen. Te beginnen in eigen land met het Belgisch kampioenschap. Een wedstrijd waarvan analisten bijna zouden zeggen dat Remco ze nooit kan winnen, wegens het vlakke profiel van de wedstrijd dat absoluut niet op zijn lijf geschreven is. Maar Remco zou Remco niet zijn als hij daar niet anders over zou denken. Voor Rob is het Belgisch kampioenschap een ideale gelegenheid om de bondscoaches en andere Belgische renners aan de tand te voelen. Ook het wereldkampioenschap staat voor de deur, dus het zal weldra duidelijk worden wie er met Remco mee mag gaan vechten voor een spiksplinternieuwe regenboogtrui. In tegenstelling tot alle andere koersen wordt een WK namelijk gereden met landenteams. Concurrenten worden collega's en vice versa. Zal Remco zijn titel verlengen? Of moet hij de trui aan een landgenoot doorgeven?

Daarom laat Rob Remco nog niet los en volgt hij hoe Remco en zijn team terug proberen slaan tijdens de volgende belangrijke wedstrijden dit jaar. We zullen de fantastische wielrenner in al zijn facetten zien, met Rob als nieuwsgierige leerling aan zijn zijde. Samen met Rob leert de kijker Evenepoel en zijn entourage kennen als nooit te voren, hij polst naar hun gevoel, ambities, worstelingen en angsten.

'The Gentlemen'

Vanaf 3 augustus op Streamz Premium+

In deze misdaadkomedie heeft Mickey Pearson (Matthew McConaughey), een charmante Amerikaanse expat in Londen, een lucratief marihuana-imperium. Wanneer hij besluit met pensioen te gaan, ontstaat er chaos als rivaliserende bendes, waaronder een ambitieuze gangster genaamd Dry Eye (Henry Golding) en een excentrieke aristocraat genaamd Lord George (Tom Wu), strijden om de controle over zijn zaken. Privédetective Fletcher (Hugh Grant) wordt de slimme verteller van dit web van bedrog en verraad. De film onthult de kunst van manipulatie en straatwijsheid in de Londense onderwereld.

'The Gentlemen' is geschreven, geregisseerd en geproduceerd door Guy Ritchie ('Aladdin', 'Sherlock Holmes'), die het verhaal samen met Ivan Atkinson en Marn Davies heeft ontwikkeld. De film heeft in de hoofdrollen Matthew McConaughey ('Interstellar', 'The Wolf of Wallstreet'), Charlie Hunnam ('Sons of Anarchy', 'King Arthur: Legend of the Sword'), Henry Golding ('Persuasion', 'Crazy Rich Asians'), Michelle Dockery ('Downton Abbey'), Jeremy Strong ('Succession'), Eddie Marsan ('Sherlock Holmes'), Colin Farrell ('After Yang', 'The Batman') en Hugh Grant ('The Undoing').

'Call Jane

Vanaf 3 augustus op Streamz Premium+

'Call Jane'. Die oproep dook in de jaren '60 en '70 regelmatig op in het straatbeeld van Chicago. Vaak op flyers en posters waarop in codetaal te lezen was dat deze mysterieuze Jane ongewenst zwangere vrouwen kon helpen. Eén van de vrouwen die deze oproep bereikt is Joy (Elizabeth Banks). Zij is een zwangere vrouw die weet wat ze wil. Tot de dokter vertelt dat haar hart te zwak is om nog een baby ter wereld te brengen. Het is haar leven of dat van haar ongeboren kind. Maar een keuze heeft ze niet: abortus is immers verboden. Gelukkig is er Jane, een collectief onder leiding van Virginia (Sigourney Weaver) dat helpt om veilig abortussen uit te voeren.

'Call Jane' is een Amerikaanse dramafilm uit 2022 met Elizabeth Banks ('Cocaine Bear', 'Walk of Shame') in de hoofdrol als een huisvrouw uit een buitenwijk. De film heeft ook Sigourney Weaver ('Avatar: The Way of Water', 'Master Gardener'), Chris Messina ('The Boogeyman', 'The Mindy Project'), Kate Mara ('Shooter', 'The Fantastic Four 2'), Wunmi Mosaku ('Alice, Darling', 'His House'), Cory Michael Smith ('Transatlantic', '1985'), Grace Edwards en John Magaro ('Lansky', 'First Cow') in de hoofdrollen.

De film is het regiedebuut van Phyllis Nagy, die eerder het scenario voor 'Carol' schreef. Zij onthoudt zich niet van juich-momentjes in dit krachtig portret van vrouwen die hun leven waagden in een strijd die vandaag (helaas) nog steeds gevoerd moet worden. Het scenario is geschreven door Hayley Schore en Roshan Sethi ('7 Days', 'The Resident').

'Call Jane' ging in première op het Sundance Film Festival 2022 op 21 januari 2022. Het werd uitgebracht in de Verenigde Staten op 28 oktober 2022 door Roadside Attractions.

'Songbird'

Vanaf 10 augustus op Streamz Premium+

In het jaar 2024 is COVID-23 gemuteerd tot het punt waarop het sterftecijfer meer dan 50 procent bedraagt en de wereld reeds vier jaar in lockdown zit. De besmette Amerikanen worden uit hun huis gedwongen en naar quarantainevoorzieningen gebracht. Nico (KJ Apa) is een koerier die immuun blijkt voor het virus. Via zijn werk komt hij in contact met Sara (Sofia Carson) met wie hij het goed kan vinden, al kunnen de twee te midden van de noodtoestand en avondklok maar moeilijk een relatie beginnen.

Songbird is een Amerikaanse dystopische sciencefiction thrillerfilm uit 2020 gebaseerd op de COVID-19 pandemie. Het project werd aangekondigd in mei 2020. Scenarioschrijvers Adam Mason ('Hangman', 'The Devil's Chair') en Simon Boyes ('Misconduct', 'Not Safe for Work', 'Broken') kwamen in maart met het idee, kort nadat de pandemie alle filmproducties had stilgelegd.

De opnames vonden plaats in Los Angeles. De film wordt geproduceerd door Michael Bay ('Transformers', 'Bumblebee') Adam Goodman ('Sniff'), Andrew Sugerman ('Foster Boy', 'Conviction') en Eben Davidson ('Transformers', 'Arrival') en heeft KJ Apa ('Riverdale', 'The Last Summer'), Sofia Carson ('Purple Hearts', 'Descendants'), Craig Robinson (The Office, Mr. Robot), Bradley Whitford ('The West Wing', 'Get Out'), Peter Stormare ('Prison Break', 'John Wick 2'), Alexandra Daddario ('Baywatch', 'True Detective'), Paul Walter Hauser ('Black Bird', 'Cruella') en Demi Moore ('Empire', 'Ghost') in de hoofdrollen.

'Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody'

Vanaf 10 augustus op Streamz Premium+

Whitney Houston begon als koormeisje in New Jersey. Ze ontpopte zich uiteindelijk tot één van de meest succesvolle en bekroonde zangeressen en artiesten aller tijden. De film toont een reis door Houstons baanbrekende carrière en leven, met optredens en een soundtrack met de populairste hits.

'Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody' is een Amerikaanse biografische muzikale dramafilm uit 2022 geregisseerd door Kasi Lemmons ('Harriet', 'Talk to Me'), naar een scenario van Anthony McCarten ('Death of a Superhero', 'The Theory of Everything'), gebaseerd op het leven en de carrière van de Amerikaanse zangeres en actrice Whitney Houston. Naomi Ackie ('Pussy Island', 'The End of the F***ing World') speelt de rol van Houston met Stanley Tucci ('The Devil Wears Prada', 'Inside Man'), Ashton Sanders ('The Equalizer 2', '121 Minuten'), Tamara Tunie ('See You in September', 'As the World Turns'), Nafessa Williams ('Black Lightning', 'Black And Blue') en Clarke Peters ('Da 5 Bloods', 'Bad Ben - The Mandela Effect') in bijrollen. De biopic over het leven van Houston werd aangekondigd in het begin van 2020.

De film werd geproduceerd met een budget van 45 miljoen dollar en werd van augustus tot december 2021 opgenomen in Massachusetts en New Jersey.

'Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody' werd uitgebracht in de Verenigde Staten op 23 december 2022 door Sony Pictures Releasing.

'One Second'

Vanaf 10 augustus op Streamz Premium+

China tijdens de Culturele Revolutie. Een gevangene ontsnapt uit een werkkamp in de hoop ergens het bioscoopjournaal te kunnen bekijken waar zijn 14-jarige dochter kort in voorkomt. Het is zijn enige kans om haar even terug te zien, want ze is ondertussen zelf één van de revolutionairen waardoor hij als veroordeelde haar onmogelijk kan opzoeken. De filmrol waarop de beelden staan is echter gestolen door een weesmeisje. Hij zet alles op alles om de filmrol te bemachtigen, terwijl in een afgelegen dorp iedereen vol ongeduld uitkijkt naar de filmavond, een klein lichtpuntje in de hachelijke tijden.

'One Second' is een Chinese dramafilm uit 2020 en is Zhang Yimou's meest persoonlijke project sinds vele jaren. Zhang Yi ('The Knockout', 'Home Coming') en Liu Haocun ('Ride On', 'Only Fools Rush In') spelen de hoofdrol. De film is gebaseerd op de roman The Criminal Lu Yanshi, van auteur Geling Yan. De film werd vlak voor de première op het Filmfestival van Berlijn 2019 op controversiële wijze teruggetrokken.

'Legacy Peak'

Vanaf 24 augustus op Streamz Premium+

Jason (Lucas Black), een man zonder enige ervaring als ouder, is verliefd geworden op Noelle (Ina Barron). Hij wil er alles aan doen om de harten van haar sceptische kinderen, Sam (Kayleigh Bakker) en Ben (Roman Engel), te winnen voor ze trouwen. Jason plant de perfecte kerstreis naar de geïsoleerde hut van Noelle's vader en is vastbesloten deze tijd te gebruiken om een positieve relatie met de kinderen op te bouwen. Maar wanneer zich onverwachte obstakels voordoen, wordt deze droomreis het soort levensgevaarlijke uitdaging die Jason en de kinderen ofwel uit elkaar zal scheuren ofwel hen dichter bij elkaar zal brengen.

Met niemand minder dan Lucas Black ('The Fast and the Furious: Tokyo Drift', 'NCIS: New Orleans'), Kyleigh Bakker ('Strange Friends') en ​ Roman Engel ('Centaurwereld') in de hoofdrollen.

'The Card Counter'

Vanaf 31 augustus op Streamz Premium+

In 'The Card Counter' volgen we gokker en voormalig soldaat William Tell (Oscar Isaac). Zijn glorietijd in de casino's komt tot een einde wanneer hij wordt benaderd door Cirk (Tye Sheridan), een kwetsbare maar boze jongeman die wraak wil nemen op een militaire kolonel. Dit is tevens een oude vijand van William, die z'n verstandhouding met Cirk als een kans op verlossing ziet. Samen met z'n mysterieuze financierder La Linda (Tiffany Haddish) neemt William Cirk mee op reis, van casino naar casino, totdat ze hun zinnen zetten op het winnen van een groot pokertoernooi in Las Vegas.

De film werd geschreven door Paul Schrader ('Dark'). Een opvallende naam bij de uitvoerende producenten is Martin Scorsese. Schrader en Scorsese werkten in het verleden al samen aan verschillende films waaronder 'Taxi Driver' en 'Raging Bull'.