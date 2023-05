Dit zie je deze week in 'Neighbours'! - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 22 mei 2023 - aflevering 8722

Om een rechtszaak te vermijden stelt Jane een deal voor aan Paul waarvan ze hoopt dat hij die onmogelijk kan weigeren. Toadie, Melanie en de kinderen gaan samen naar een worstelwedstrijd kijken. Melanie verstuikt haar pols. De breuk is zwaarder dan zou mogen bij een lichte verstuiking en dus stelt David voor dat ze een scan laat nemen. Toadie maakt zich zorgen wanneer Melanie weigert.

Dinsdag 23 mei 2023 - aflevering 8723

Aaron twijfelt om naar de rechtbank te stappen en daar probeert Nicolette handig gebruik van te maken. Via hem probeert ze ook David te overtuigen geen verdere stappen te ondernemen. Toadie geeft Aaron ondertussen het advies om in te gaan op het voorstel van Paul. Terese lucht haar hart bij Harlow, maar dat keert zich tegen haar. Woensdag 24 mei 2023 - aflevering 8724

De spanning tussen Aaron, David en Nicolette neemt nog toe wanneer Aaron en David hun eerste gesprek met een advocaat hebben. Terese probeert zich te verontschuldigen bij Harlow, maar zij staat weigerachtig. Donderdag 25 mei 2023 - aflevering 8725

Chloe vangt Terese op, die op de rand van een inzinking staat. En net wanneer ze dacht dat de dingen niet erger konden worden, doet een e-mail over Lassiters Summit er nog een schepje bovenop. Kyle keert terug uit Frankson. Toadie is bezorgd, maar Kyle weigert meer uitleg te geven. Vrijdag 26 mei 2023 - aflevering 8726

Roxy smeekt Kyle om de rest van de familie in te lichten zodat ze hem kunnen steunen, maar hij houdt alles liever nog wat langer geheim. Levi ontdekt dat Amy een bericht van Felicity heeft onderschept en confronteert haar met het feit dat ze tegen hem heeft gelogen. Amy legt de schuld bij Ned, waardoor ze ook met hem in conflict komt te liggen. 'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 14.45 uur (wisselend) bij VTM 2.

