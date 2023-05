Dit zie je deze week in 'Neighbours'! - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 15 mei 2023 - aflevering 8717

David en Aaron vrezen nog steeds dat Nicolette ervandoor zal gaan met Isla. Wanneer ze op een dag allebei moeten werken, kunnen ze het dan ook niet laten om terloops even bij haar langs te gaan. Zij is hier echter absoluut niet mee gediend. Terese maakt Paul duidelijk dat ze zijn gedrag onaanvaardbaar vindt. Haar commentaar lijkt echter in dovemansoren te vallen bij Paul zelf.

Dinsdag 16 mei 2023 - aflevering 8718

Nicolette is kwaad wanneer David en Aaron Leo vragen om Abigail te mogen zien. Zij kaatsen de bal echter terug door Nicolette duidelijk te maken dat ze té weinig qualitytime krijgen met Isla om een band met haar op te bouwen. Brent is gekwetst door de houding van Harlow ten opzichte van het gedrag van Paul. Hij twijfelt zelfs of ze nog wel een toekomst samen hebben. Woensdag 17 mei 2023 - aflevering 8719

Harlow houdt zich sterk nadat Brent een punt zette achter hun relatie. Paul en Terese vinden het vreemd dat het haar niet lijkt te deren. Amy wil weten hoe de date van Levi en Felicity verloopt en stuurt Ned op pad om hen in het oog te houden. Hendrix nodigt Mackenzie uit voor een rondje gamen. Er hangt duidelijk spanning in de lucht. Donderdag 18 mei 2023 - aflevering 8720

Ned probeert qualitytime met Amy door te brengen, maar haar gedachten blijven afdwalen naar Levi en Felicity. Ned heeft genoeg van de onduidelijkheid en maant Levi aan om een beslissing te nemen. Mackenzie en Hendrix krijgen relatieadvies van Kyle en Roxy en dat zorgt voor een ongemakkelijke situatie. Roxy en Toadie willen Kyle vergezellen wanneer hij gaat vissen, maar hij maakt hen duidelijk dat hij liever alleen gaat. Wat heeft hij te verbergen? Vrijdag 19 mei 2023 - aflevering 8721

Het co-ouderschap tussen Aaron, David en Nicolette komt op de helling te staan wanneer Aaron en David voorstellen om de regeling aan te passen. Kyle biecht aan Roxy op wat de ware reden van zijn uitstapje naar Frankston is. Levi probeert de lucht te klaren met Amy. Haar jaloezie steekt echter opnieuw de kop op wanneer ze een berichtje van Felicity op de gsm van Levi ziet verschijnen. 'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 14.45 uur (wisselend) bij VTM 2.

