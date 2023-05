Dit zie je deze week in 'Neighbours'! - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 8 mei 2023 - aflevering 8712

Jane is het niet helemaal eens met de opvoedingstechnieken van Nicolette en uit haar frustraties bij Chloe, die op haar beurt alles doorvertelt aan David en Aaron en zo onbedoeld voor spanning zorgt. Heeft het gedeelde ouderschap wel kans op slagen? Paul koestert hoop dat het bezoek van Jesse de woede van Terese kan temperen.

Dinsdag 9 mei 2023 - aflevering 8713

David en Aaron laten Nicolette geen minuut alleen met Isla. Zij snapt hun bezorgdheid, maar het gevoel van voortdurend in de gaten gehouden te worden, begint wel door te wegen op haar. Harlow biedt Terese hulp aan in Lassiters, nu Chloe naar Adelaide is vertrokken. Terese is wantrouwig, maar Harlow is vastberaden om zich te bewijzen. Hendrix panikeert wanneer hij plots pijn voelt. Woensdag 10 mei 2023 - aflevering 8714

Ned en Levi respecteren de wens van Amy om haar wat ruimte te geven na de roddel die recentelijk de ronde deed, maar zal ze hen ook opbiechten wat er écht op haar lever ligt? Een opmerking van Sheila doet Levi nadenken over de hele situatie en een knappe onbekende zou wel eens de doorslag kunnen geven in zijn beslissing over de toekomst. Karl polst bij Kyle naar de reden van het gedrag van Hendrix. Donderdag 11 mei 2023 - aflevering 8715

Hendrix licht de Kennedy's in over zijn vermoeden dat hij teelbalkanker heeft. Iedereen wacht vervolgens vol spanning op nieuws wanneer Hendrix al zijn moed bij elkaar raapt en eindelijk een dokter raadpleegt. Amy doet een bekentenis aan Ned en Levi. Vrijdag 12 mei 2023 - aflevering 8716

Het voorstel van Levi valt niet in goede aarde bij Amy. Hij houdt echter voet bij stuk en vertelt haar dat hij ongeacht haar mening op date zal gaan met Felicity. Harlow liegt over een zogezegde fout van Chloe, maar Terese komt haar leugen al gauw op het spoor. 'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 14.45 uur (wisselend) bij VTM 2.

