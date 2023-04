Dit zie je deze week in 'Neighbours'! - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag d place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama n een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 17 april 2023 - aflevering 8698

Terese wil haar aartsvijand Julie Quill in de gevangenis bezoeken en dat brengt Paul in nauwe schoentjes. Hij kan niet anders dan zijn bedrog op te biechten aan David. Rose laat er geen gras over groeien en troost Toadie zo goed als ze kan.

Dinsdag 18 april 2023 - aflevering 8699

Rose haalt alles uit de kast om Toadie op te monteren, maar hij maakt haar duidelijk dat hij nog niet klaar is voor meer. Terese is in shock wanneer ze verneemt dat Jesse zijn ontslag heeft ingediend en naar Sydney gaat verhuizen. Ze stort haar hart uit bij David, onwetende dat hij hier voor iets tussen zit. Harlow ontdekt iets waarmee ze wraak zou kunnen nemen op Chloe.

Woensdag 19 april 2023 - aflevering 8700

Harlow besluit haar ontdekking niet te delen met Paul en Terese, maar krijgt spijt wanneer Chloe indruk blijft maken op Terese. Ze besluit dat het tijd is om zichzelf op de eerste plaats te zetten. Toadie is kwaad op Amy wanneer Nell hem aanspreekt over haar relaties.

Donderdag 20 april 2023 - aflevering 8701

Amy is van slag na haar aanvaring met Toadie en stort haar hart uit bij Levi. Na een goed gesprek heeft ze een voorstel voor Toadie. Het is Vaderdag en Rose besluit een picknick te organiseren voor Toadie. Melanie is vanop afstand getuige van het gezellig samenzijn en gaat kapot van verdriet.

Vrijdag 21 april 2023 - aflevering 8702

Met de hulp van Mackenzie en Susan start Melanie een poging om Toadie opnieuw voor zich te winnen. Hij begint echter steeds meer te zwichten voor het charmeoffensief van Rose, die hem uitnodigt om haar date te zijn op het filmfestival. Aaron en David genieten van hun eerste Vaderdag. Britney houdt hen in de gaten.

