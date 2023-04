Dit zie je deze week in 'Neighbours'! - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 10 april 2023 - aflevering 8693

Terwijl de rest van het personeel staakt naar aanleiding van de promotie van Harlow, besluit Jesse aan het werk te blijven om Terese te steunen. Zij apprecieert dit enorm, maar haar dankbaarheid wordt anders geïnterpreteerd. Chloe is van slag wanneer ze een pakketje opent dat bestemd is voor Nicolette. Het blijkt de verlovingsring te zijn die Nicolette voor haar kocht.

Dinsdag 11 april 2023 - aflevering 8694

Na haar verspreking probeert Terese de lucht te klaren met Jesse. Paul maakt zijn mening erover meer dan duidelijk. Chloe zet Harlow op haar plaats. Zij is echter vastberaden om haar functie terug te krijgen. David vangt enkele verontrustende zaken op en confronteert Paul hiermee. Woensdag 12 april 2023 - aflevering 8695

Paul biecht aan David op dat hij Nicolette betaald heeft om uit Erinsborough weg te blijven. David wil alles aan Aaron vertellen, maar Paul smeekt hem om dat niet te doen. Zal David dit geheim kunnen houden? Terese steunt Jesse in zijn beslissing om Julie niet te bezoeken in de gevangenis, maar een opmerking van Paul doet haar twijfelen. Levi heeft het een en ander uit te leggen aan zijn moeder. Zit Sheila daar voor iets tussen? Donderdag 13 april 2023 - aflevering 8696

Amy gaat de confrontatie aan met Evelyn en dat blijkt een goede zet te zijn. Maar zal het voldoende zijn om haar goedkeuring te krijgen voor haar open relatie met Levi en Ned? Toadie wordt nog steeds verscheurd door zijn gevoelens voor zowel Rose als Melanie. En terwijl Melanie afstand heeft genomen na zijn kus met Rose, probeert die laatste Toadies hart te veroveren. Toadie is van slag wanneer hij Melanie samen met haar ex Justin ziet. Vrijdag 14 april 2023 - aflevering 8697

Een poging van Toadie om het goed te maken met Melanie heeft niet het gewenste effect. Levi wil zijn verloren tijd met Amy inhalen en besluit haar te verrassen, maar dat gaat niet zoals gepland en eindigt in een gênante confrontatie tussen hem en Ned. Kyle wil aan de hand van luchtbeelden een documentaire maken over Erinsborough. Hij krijgt echter meer te zien dan hij ooit had kunnen vermoeden. 'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 14.45 uur (wisselend) bij VTM 2.

