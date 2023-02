Dit zie je deze week in 'Neighbours'! - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 20 februari 2023 - aflevering 8659

Yashvi is blij wanneer ze het ziekenhuis mag verlaten en naar huis kan terugkeren. Door de gebeurtenissen twijfelt ze echter wel aan haar toekomst als agent. Amy maakt zich plots zorgen om het leeftijdsverschil tussen haar en Levi.

Dinsdag 21 februari 2023 - aflevering 8660

Aaron, David en Nicolette houden vandaag hun babyshower. Ze zijn ongerust wanneer Chloe niet tijdig opdaagt. Mackenzie gooit onbewust olie op het vuur door de vermoedens van Hendrix over Chloe en Leo uit te spreken. Wanneer Chloe uiteindelijk toch opduikt, eist Aaron een uitleg. Wanneer Amy hem afwijst, neemt Ned ontslag uit de Famingo Bar. Woensdag 22 februari 2023 - aflevering 8661

Paul zet zijn plannetje door. Harlow voelt er zich niet goed bij, maar gaat met tegenzin alsnog akkoord. Chloe biecht aan Aaron en David op dat ze twijfelt aan haar relatie met Nicolette. David waarschuwt Leo om Chloe met rust te laten. Donderdag 23 februari 2023 - aflevering 8662

Harlow speelt valse informatie door aan Jesse. Ze is geschokt wanneer Paul haar duidelijk maakt dat het spelletje nog lang niet uit is. Chloe plant een romantisch etentje met Nicolette, maar panikeert wanneer Nicolette over de toekomst begint. Leo biecht aan Paul op dat hij gevoelens heeft voor Chloe. Vrijdag 24 februari 2023 - aflevering 8663

Chloe voelt zich voor het blok gezet, maar gaat desondanks akkoord met het voorstel van Nicolette. Toadie organiseert een afscheidsfeestje voor Yashvi. Het wordt een emotioneel afscheid. Ned en Levi proberen - zonder het van elkaar te weten - de interesse van Amy te wekken. 'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 14.45 uur (wisselend) bij VTM 2.

