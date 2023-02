Dit zie je deze week in 'Neighbours'! - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 13 februari 2023 - aflevering 8654

Yashvi is zwaargewond en wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Levi zit ondertussen Mitch en Nelson achterna. Wanneer hij Mitch te pakken krijgt, probeert die Levi uit zijn kot te lokken. Amy geeft toe dat ze een oogje heeft op Ned. Hij raakt echter van de wijs door het nieuws dat Yashvi betrokken was bij een ongeluk en in het ziekenhuis ligt.

Dinsdag 14 februari 2023 - aflevering 8655

Amy twijfelt of het tussen haar en Ned wel iets kan worden. Wanneer Yashvi haar ongenoegen uit over een mogelijke relatie tussen Amy en Ned, maakt Ned haar duidelijk dat ze geen inzeg meer heeft in zijn liefdesleven. Aaron en David gedragen zich overbezorgd ten opzichte van Nicolette. Chloe geniet van haar werk in de wijngaard, samen met Leo.

Woensdag 15 februari 2023 - aflevering 8656

Chloe probeert haar gevoelens te negeren en stort zich helemaal op haar relatie met Nicolette. En terwijl Leo zich steeds meer een weg baant in het leven van Chloe, maant Hendrix hem aan om uit haar buurt te blijven. Het overbeschermende gedrag van Aaron en David wordt Nicolette te veel. Sheila merkt op dat Levi ondanks de arrestatie van Mitch en Nelson nog steeds geen rust lijkt te hebben gevonden. Ze besluit de politie in te lichten over zijn jeugdtrauma.

Donderdag 16 februari 2023 - aflevering 8657

Het feit dat hij Leo heeft aangemaand om Chloe met rust te laten, keert zich tegen Hendrix: hij wordt ontslagen. Wanneer Hendrix Chloe vervolgens inlicht over het hele gebeuren, hecht zij maar weinig geloof aan zijn verhaal. Leo vraagt hulp aan Paul. Roxy betrapt Jesse in het kantoor van Terese. Harlow en Roxy doen een verrassende ontdekking.

Vrijdag 17 februari 2023 - aflevering 8658

Harlow en Roxy bedenken wat ze met de gevonden informatie over Jesse aan moeten vangen. Ze besluiten Paul in te lichten. Ned is verrast wanneer Amy niet ingaat op zijn avances. Levi besluit om opnieuw van het leven te genieten.

'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 14.45 uur (wisselend) bij VTM 2.



