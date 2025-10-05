Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Docureeks 'K3 Originals' volgt Karen, Kristel en Kathleen op weg naar hun langverwachte reünie
zondag 5 oktober 2025

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 6 oktober 2025 – aflevering 8414
Eden herstelt na Nerida's aanval en twijfelt of ze met Cash een nieuwe start aandurft. Remi wil haar beschermen, maar voelt zich machteloos. Justin vreest dat Lyrik uit elkaar valt, tot teleurstelling van Theo. Ondertussen bereidt John een huwelijk voor, al heeft hij er een slecht voorgevoel bij.


Dinsdag 7 oktober 2025 – aflevering 8415
Harper worstelt met wat ze écht wil voor haar bruiloft, terwijl Dana vol enthousiasme plannen maakt. Justin en Theo zoeken een nieuwe passie na Lyrik. Roo probeert haar arrestatie geheim te houden, maar Leah heeft een riskante verrassing in petto.

Woensdag 8 oktober 2025 – aflevering 8416
Mackenzie gaat naar haar zieke moeder, terwijl Harper worstelt met haar trouwplannen en Dana een harde confrontatie krijgt. Leah besluit naar de rechtbank te trekken en haalt uiteindelijk haar gelijk. Roo krijgt onverwacht het verzoek om tijdelijk een kind op te vangen.

Donderdag 9 oktober 2025 – aflevering 8417
Harper twijfelt over haar kleine bruiloft en Dana confronteert Tane met haar echte wensen. Eden en Cash vinden elkaar terug, maar Remi is sceptisch. Roo verwelkomt haar veertienjarige pleegdochter Eliza, die alles verloor in een brand. Draagt het meisje echter een duister geheim met zich mee?

Vrijdag 10 oktober 2025 – aflevering 8418
Dana onthult per ongeluk Harpers huwelijksplannen en drijft haar tot eerlijkheid met Tane, die een groot huwelijk belooft. Cash verklaart Eden zijn liefde, maar zij twijfelt over zijn toewijding. Roo probeert Eliza warmte te bieden, maar de tiener manipuleert haar al met leugens en diefstal.

'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.

