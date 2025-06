Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 23 juni 2025 – aflevering 8339

Kirby snapt niet waarom Mali de kans zou laten schieten om zijn werk in een galerij tentoon te stellen. Ze schakelt de hulp in van Rose om hem op andere gedachten te brengen. Een opmerking van Kirby zet Xander aan het denken. Cash ontvangt een brief van de organisatie die de orgaandonatie van Felicity heeft opgevolgd. Hij is diep geraakt wanneer hij ontdekt dat zijn zus vijf mensenlevens heeft gered. Een van hen heeft bovendien een persoonlijke boodschap geschreven. Met John aan zijn zijde raapt Cash al zijn moed bij elkaar om de brief te lezen. Terwijl hij opnieuw chauffeur speelt voor Claudia, ontdekt Justin dat er problemen zijn in haar huwelijk.



Dinsdag 24 juni 2025 – aflevering 8340

Terwijl hij wacht op Perri krijgt Theo een bericht van Justin met de vraag om zijn plannen voor zijn vrije dag te annuleren en te komen werken. Theo probeert hem nog af te wimpelen, maar Justin houdt voet bij stuk. Leah is niet opgezet met de manier waarop Justin Theo behandelt en spreekt hem hierover aan. Zijn antwoord zint haar echter niet en ze krijgt steeds meer het gevoel dat hij iets voor haar verbergt. Tane is blij wanneer Harper hem vertelt dat ze haar afspraak voor een nieuwe echografie heeft kunnen verplaatsen, zodat hij er ook bij kan zijn. De naderende rechtszaak tegen zijn vader bezorgt Perri stress. Dana maakt zich zorgen om Bree, die zich vreemd gedraagt.

Woensdag 25 juni 2025 – aflevering 8341

Tane panikeert wanneer hij Harper nergens kan vinden en hij haar ook telefonisch niet te pakken krijgt. Zij bevindt zich intussen nog steeds in het ziekenhuis en negeert bewust al zijn oproepen. Dana raadt haar zus aan om Tane de waarheid te vertellen. Justin excuseert zich bij Theo voor het feit dat hij zijn vrije dag heeft moeten opofferen. Het komt tot een confrontatie tussen Dana en Bree. Theo ziet Justin en Claudia samen en vraagt zich af wat er gaande is. Dana kaart het gedrag van Bree aan bij Remi.

Donderdag 26 juni 2025 – aflevering 8342

Perri vreest dat zijn vader achter hem aan zal komen nu hij onschuldig werd bevonden in de rechtbank. Hij panikeert wanneer hij Tane nergens kan vinden. Alf probeert hem gerust te stellen: iedereen in Summer Bay heeft het beste met hem voor. Het feit dat Tane zijn belofte niet is nagekomen, komt echter hard aan bij Perri omdat zijn vader zich ook nooit aan zijn woord hield. Xander raadt Dana aan om de lucht te klaren met Bree, maar zij vindt dat Bree degene is die zich moet excuseren. Remi probeert intussen te achterhalen waarom zijn vriendin het zo zwaar heeft.



Vrijdag 27 juni 2025 – aflevering 8343

Leah plant een verrassing voor Justin. De confrontatie met Dana zindert nog na bij Bree en het is Remi die het moet bekopen. Theo confronteert Justin met zijn stiekeme gedoe met Claudia en eist een uitleg. Carl hangt rond in Summer Bay, op zoek naar Perri. Alf zet hem onbedoeld op het juiste spoor. Eden stort haar hart uit bij Remi over haar breuk met Cash. Perri schrikt wanneer zijn vader opduikt in de fitness.

