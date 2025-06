Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 16 juni 2025 – aflevering 8334

Justin treedt op als chauffeur voor Claudia, maar probeert dit stil te houden voor Leah. Het stiekeme gedoe weegt echter al gauw op zijn gemoed. Harper spreekt Tane aan over de baby en is opgelucht wanneer hij voorstelt om bij alle toekomstige afspraken en onderzoeken aanwezig te zijn. Die beslissing zorgt echter al snel voor problemen met Perri wanneer hij te laat is om het gesprek van Perri en Rose bij te wonen. Wanneer Tane vervolgens de plooien probeert glad te strijken met Perri, strijkt hij Harper tegen de haren in. Mali wacht vol spanning op nieuws over de kunstwedstrijd.



Dinsdag 17 juni 2025 – aflevering 8335

Levi verzwijgt Abigails toestand voor Mackenzie, maar hij valt door de mand wanneer Eden langskomt en naar hun zus vraagt. Mali is nog steeds teleurgesteld na het niet winnen van de kunstwedstrijd, maar door Kirby's reactie over zijn 'eervolle vermelding' bekijkt hij het resultaat plots door een heel andere bril. Perri vertelt Harper over de aankomende rechtszaak en hoe hij tegen zijn eigen vader zal getuigen. Hierdoor begrijpt ze waarom Tane de laatste dagen zo snel afgeleid was, ondanks het feit dat hij haar beloofd had om er voor haar te zijn. Cash neemt zijn taak als nieuwe mede-eigenaar van Salt ernstig en dit zorgt voor spanningen tussen hem en Mackenzie.

Woensdag 18 juni 2025 – aflevering 8336

De spanningen tussen Mackenzie en Cash brengen Xander op een idee: wat als hij Cash uitkoopt en zo de nieuwe zakenpartner van Mackenzie wordt? Zij vreest echter dat Cash hier niet voor open zal staan. Levi en Eden zijn opgelucht wanneer het herstel van Abigail de goede kant op gaat. Ze maakt het hen echter niet gemakkelijk wanneer ze weigert om bij Kirby en Remi te gaan logeren. Levi neemt het op voor Eden wanneer ze een gesprek met Cash probeert aan te knopen en hij haar koudweg negeert.

Donderdag 19 juni 2025 – aflevering 8337

Mackenzie is woest wanneer Levi aankondigt dat Abigail bij hen zal intrekken zonder dit eerst met haar te overleggen, maar volgens hem is het de enige manier waarop hij een oogje in het zeil kan houden. De slechte communicatie van Levi zorgt echter meteen voor spanningen tussen Mackenzie en Abigail. Perri en Tane trekken in bij Cash. Carl stuurt Perri een brief waarin hij zijn zoon aanmaant om niet tegen hem te getuigen. Eden doet nog één laatste poging om tot Cash door te dringen. Wanneer die opnieuw op niets uitdraait, overhandigt ze hem haar verlovingsring. De volgende ochtend dient ze ook haar ontslag in bij Salt.



Vrijdag 20 juni 2025 – aflevering 8338

Levi en Mackenzie gaan op zoek naar de weggelopen Abigail. Ze willen het goedmaken en hopen dat ze alsnog bij hen wil blijven logeren. Cash probeert Eden te overtuigen om haar ontslag in te trekken. Een verhelderend gesprek met Remi en John doet Cash vervolgens inzien dat hij degene is die Salt moet verlaten. Mali krijgt een onverwacht telefoontje.

'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!