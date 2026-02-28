Dit wil je in maart niet missen op Pickx+

'Julian' is een cinematografisch kunstwerk - het regiedebuut van Cato Kusters - en gebaseerd op het leven van Fleur Pierets. Fleur wordt in de film neergezet door Nina Meurisse en Laurence Roothooft kruipt in de huid van partner Julian.

'Julian'

Prijsbeest met 4 Ensors

Donderdag 12 maart omstreeks 20.00 uur

Het beklijvende drama gaat over deze twee vrouwen die smoorverliefd zijn en besluiten te trouwen in zo veel mogelijk landen. Hun missie krijgt de naam ‘Project 22’, omdat vrouwen wettelijk mogen trouwen in 22 landen. Na hun vierde huwelijk moeten ze het project noodgedwongen stopzetten, omdat Julian ziek wordt.

Deze Belgische parel ging begin februari met een hele hoop Ensors lopen: beste film, beste regie film, beste scenario film en beste acteerprestatie hoofdrol voor Laurence Roothooft.

'The Forsytes'

'Old money, new drama'

Vanaf woensdag 18 maart omstreeks 21.45 uur

Een ongeziene primeur op Pickx+: 'The Forsytes' zal vanaf 18 maart exclusief te zien zijn bij Proximus. Deze spectaculaire reeks wordt wereldwijd omschreven als de ‘sexy opvolger van 'Downton Abbey’. Een schitterende cast met o.a. Stephen Moyer ('True Blood'), Jack Davenport ('Pirates of the Caribbean'), Jamie Flatters ('Avatar') en Don Gallagher ('The Crown') brengt de jaren 1880 in Londen weer tot leven. De familie Forsyte is een traditionele familie die plicht hoog in het vaandel draagt… tot er gevoelens bij komen kijken. Intense verliefdheden, verdeelde loyaliteiten en schandalige geheimen zoeken zich een weg in de ooit zo stabiele familie.

Een gedurfde vertelling van het originele verhaal van John Galsworthy uit 1922, die in 1932 de Nobelprijs voor de literatuur kreeg voor zijn boek 'The Forsyte Saga'.

'Het Gala van de Gouden Jefkes'

Woensdag 4 maart omstreeks 21. uur

'Het Gala van de Gouden Jefkes' is terug en deze comedy awards worden live en integraal uitgezonden vanuit de Antwerpse Arenberg. In deze awardshow worden de sterren van de Vlaamse comedy gevierd en dat op een ludieke, originele manier. Alex Agnew is de favoriet van de avond, met nominaties in 7 categorieën. Wat al zeker weten: de Jef Staes award voor ‘Jong Talent’ zal voor iemand anders zijn en ook de ‘Lifetime Achievement Award’ is niet voor Alex. Die wordt dit jaar geschonken aan cabaretduo Kommil Foo.

William Boeva zal de volledige awardshow in goede banen leiden. Johnny Trash en zijn band zullen alles muzikaal ondersteunen en ook de Nederlandse Katinka Polderman zal het beste van zichzelf geven op het podium van 'Het Gala van de Gouden Jefkes'.

'Sirat'

Donderdag 19 maart omstreeks 20.00 uur

De Spaans-Franse dramafilm 'Sirât' ging in première op het Filmfestival van Cannes en ging naar huis met de felbegeerde juryprijs. Ook bij de Oscars doet Sirat een gooi naar de award voor beste niet-Engelstalige film. In deze meeslepende film gaat een vader op zoek naar zijn dochter. Zij verdween maanden geleden tijdens een van de beruchte rave party’s in Marokko. Een uniek contrast van allesomvattende elektronische beats in een verlaten, stoffig decor in Noord-Afrika.

'De Oscars: The 98 Annual Academy Awards 2026 - The Highlight Show'

Maandag 16 maart omstreeks 20.00 uur

De jaarlijkse hoogmis van internationale filmprijzen zal dit jaar plaatsvinden op 15 maart, Amerikaanse tijd. Vanuit het Dolby Theatre in Hollywood worden 24 Oscars uitgereikt aan films die werden uitgebracht in 2025. Comedian Conan O’Brien zal de show in goede banen leiden. De film 'Sinners' is de absolute favoriet van de avond, die met 16 nominaties nu al geschiedenis schrijft. Het vorige record van 14 nominaties kwam in het verleden de eer toe aan 'All About Eve' (1950), 'Titanic' (1997) en 'La La Land' (2016). De wereldwijd geliefde acteur Timothée Chalamet (30) is in de running voor drie awards en is daarmee de eerste acteur die dat op jonge leeftijd op zijn palmares kan schrijven. Acteur Tom Cruise kreeg eerder al de ere-Oscar (Honorary Academy Award) als erkenning voor zijn decennialange toewijding aan de cinema, zijn inzet voor filmbeleving en uiteraard - zijn iconische stunts.

'The Family Next Door'

Vanaf vrijdag 6 maart omstreeks 19.00 uur

Isabelle (gespeeld door Teresa Palmer) verhuist naar een rustige doodlopende straat aan zee. Haar verlangen om een mysterie op te lossen, lokt al snel tot verontwaardiging bij de families in de naburige huizen. Deze meeslepende dramaserie omvat een spannende, maar complexe dynamiek van thema’s als moederschap, huwelijk, familie en mysterie. Gebaseerd op het boek van Sally Hephworth.

'Sleepers'

Vanaf maandag 16 maart omstreeks 21.45 uur

In eerste seizoen van de Nederlandse crimiserie 'Sleepers' raakt corrupte agent Martin Oudkerk verstrikt in de criminele onderwereld van Utrecht. Hij worstelt met zijn dubbele identiteit en zijn leven staat op instorten door deze tweesprong. Hij wordt geconfronteerd met morele dilemma’s, persoonlijk verraad en een voortdurende dreiging van ontmaskering. Een meeslepende misdaadthriller in serievorm, met o.a. Robert de Hoog ('Red Light', 'Gooische Vrouwen') en Teun Kuilboer ('Baptiste', 'Meiden van De Wit').

'Axelle Red Club Tour'

Een Lifetime Achivement Award én nu exclusief in je huiskamer met Proximus

Zaterdag 7 maart omstreeks 20.30 uur

Axelle Red werd tijdens de Music Industry Awards (MIA’s) bekroond met de prestigieuze Lifetime Achievement Award. Een lauwering voor een indrukwekkende carrière van meer dan dertig jaar. Op 23 januari trapte Axelle Red haar nieuwe tournee af in het Cactus Muziekcentrum in Brugge. Het prachtige concert werd van begin tot einde opgenomen onder de deskundige regie van Hans Pannecoucke en is binnenkort exclusief te zien op Pickx+.

De Belgische zangeres drukt al meer dan 30 jaar een stempel op de muziekgeschiedenis en dat toont zich in meerdere internationale hits en miljoenen verkochte albums. Denk maar aan o.a. ‘Sensualité’, ‘Kennedy Boulevard’ en ‘Elle danse seule’.