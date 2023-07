Dit streamt Prime Video in augustus

'The Lost Flowers of Alice Hart' vertelt het aangrijpende verhaal van Alice Hart. Die op negenjarige leeftijd op tragische wijze haar ouders in een mysterieuze brand verliest. Ze gaat bij haar grootmoeder June wonen op de bloemenboerderij Thornfield, hier ontdekt ze dat haar familie vele geheimen met zich meedraagt.

Het verhaal speelt zich af tegen het adembenemende landschap van Australië en het meeslepende familiedrama strekt zich uit over vele jaren. Terwijl Alice opgroeit, komt ze steeds meer te weten over haar complexe verleden. Uiteindelijk bouwt het verhaal op naar een emotionele climax, wanneer Alice moet vechten voor haar leven tegen een man van wie ze houdt.

THE LOST FLOWERS OF ALICE HART

4 AUGUSTUS 2023

RED, WHITE & ROYAL BLUE

11 AUGUSTUS 2023

Alex Claremont-Diaz (Taylor Zakhar Perez), de zoon van de eerste president van de Verenigde Staten (Uma Thurman), en prins Henry van Groot-Brittannië (Nicholas Galitzine) hebben veel gemeen: verbluffende looks, onweerstaanbare charme, internationale populariteit... en een totale minachting voor elkaar. Gescheiden door een oceaan is hun langdurige vete nooit echt een probleem geweest, totdat een rampzalige - en zeer publieke - confrontatie tijdens een koninklijk evenement voer wordt voor de roddelpers en een potentiële wig drijft tussen de Amerikaanse en Britse betrekkingen op het slechtst mogelijke moment.

Om de schade te beperken, dwingen hun machtige families en begeleiders de twee rivalen in een geënsceneerde 'wapenstilstand'. Maar als de ijzige relatie van Alex en Henry onverwacht begint te ontdooien tot een voorzichtige vriendschap, leidt de wrijving die tussen hen bestond tot iets dat dieper gaat dan ze ooit hadden verwacht.

CRUEL SUMMER SEIZOEN 2

11 AUGUSTUS 2023

Het tweede seizoen van Cruel Summer heeft een geheel nieuwe cast en een nieuw mysterie. Het verhaal speelt zich af in een idyllisch kustplaatsje in de Pacific Northwest volgt de opkomst en ondergang van een intense tiener-vriendschap. Het tweede seizoen van 'Cruel Summer' heeft een geheel nieuwe cast en een nieuw mysterie. Het verhaal speelt zich af in een idyllisch kustplaatsje in de Pacific Northwest en volgt de opkomst en ondergang van een intense tiener-vriendschap. Het verhaal wordt verteld vanuit drie verschillende tijdlijnen rondom het jaar 2000. Het nieuwe seizoen volgt de vroege vriendschap tussen Megan, Isabella en Megan's beste vriend Luke, de liefdesdriehoek die opbloeide en het mysterie dat al hun levens zou beïnvloeden.

HARLAN COBEN’S SHELTER

18 AUGUSTUS 2023



In 'Harlan Coben's ‘Shelter' volgen we het verhaal van Mickey Bolitar nadat de plotselinge dood van zijn vader hem ertoe brengt een nieuw leven te beginnen in Kasselton, New Jersey. Mickey raakt al snel verstrikt in de mysterieuze verdwijning van een nieuwe student op zijn school, Ashley Kent, wat leidt tot de ontdekking van bizarre geheimen in hun rustige buitenwijk. Met behulp van zijn vrienden (de vindingrijke Spoon en de geheimzinnige Ema) ontrafelt Mickey de ware aard van Kasselton om een duistere onderwereld te onthullen die misschien wel de antwoorden bevat op tientallen verdwijningen, sterfgevallen, legendes en misschien zelfs zijn eigen complexe familiegeschiedenis.

JELKA OP EIGEN HOUTJE

30 AUGUSTUS 2023



In het frisse, luchtige, humorvolle en tegelijk serieuze real life make-over-programma 'Jelka Op Eigen Houtje' komt Jelka van Houten elke week voor een nieuwe uitdaging te staan. Wekelijks helpt zij mensen om hun interieur een complete transformatie te geven. Van een luxe appartement tot aftandse studentenkamer of degelijk rijtjeshuis: Jelka tovert de ruimte volledig op haar eigen manier om. Hiervoor schakelt zij een team van vrienden, bekenden en professionals in. Haar vriend Henry van Loon, zus Carice, beste vriendin Birgit Schuurman en vele anderen worden ingeschakeld om een complete make-over te realiseren.

'Jelka Op Eigen Houtje' is vanaf woensdag 30 augustus om 20.30 uur te zien op Prime Video.



Overige releases op Prime Video



POLITIEK CORRECT - 1 AUGUSTUS 2023

ABOUT MY FATHER - 4 AUGUSTUS 2023

GOODBYE STRANGER - 10 AUGUSTUS 2023

SPIDER-MAN: NO WAY HOME - 11 AUGUSTUS 2023