Dit kookt Jeroen Meus deze week in 'Dagelijkse Kost'

Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag

Jeroen maakt een voedzame en romige venkelsoep, geserveerd met oosterse balletjes van kippengehakt.

Dinsdag

Jeroen maakt een cheesecake met zelfgemaakte marsepein en een laag krokante koekjes als bodem. Woensdag

Jeroen maakt een gebraden fazant met een romige cognacsaus 'fine champagne' en pommes gaufrettes. Donderdag

Jeroen maakt een 'sharing dish' met een geroosterd Turks brood, smeuïge pesto, amandel en tomaat. Vrijdag

Jeroen maakt een iets uitdagendere versie van de traditionele ovenschotel met zalm. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op VRT 1.