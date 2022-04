Dit is het menu van National Geographic in april

Van de West- naar de Oostkaap, ga mee vanuit Kaapstad om langs de spectaculaire Tuinroute te reizen. Dit rijke landschap en de kustlijn herbergen duizenden plantensoorten die nergens anders op aarde te vinden zijn en huisvest een gevarieerde mix van zoogdieren, vogels en zeedieren.

Van dichte groene bossen en ruige kliffen tot pittoreske vissersdorpjes en het bruisende centrum van Kaapstad. Ontdek de rijke geschiedenis, geografie en biodiversiteit van de regenboognatie.

Maandag 25 april om 21.00 uur op National Geographic

ADVENTURE WEEKEND

PRIMAL SURVIVOR: ESCAPE THE AMAZON

Survivalist Hazen Audel gaat de zwaarste uitdaging van zijn leven aan. Hij vecht zich een weg door 500 mijl onverkende Amazonegebied en gebruikt daarbij alleen traditionele overlevingsmethoden. Hij wordt geconfronteerd met een opeenvolging van de meest extreme wildernis omgevingen op aarde en terwijl het regenseizoen om hem heen losbarst, moet hij de Atlantische kust bereiken voordat hij wordt ingesloten door overstromingen.

Vanaf 30 april elke zaterdag een dubbele aflevering om 20.00 uur op National Geographic

ADVENTURE WEEKEND

LAWLESS ISLAND

Na een verschrikkelijke tragedie bundelen de oude bewoners van het dorp Port Protection hun krachten met nieuwkomers om een ​​verdwijnende manier van leven in dit geïsoleerde deel van Alaska te redden. Midden in een meedogenloze wildernis moeten ze samenwerken om voedsel te vinden, huizen te bouwen en een verslechterende infrastructuur te repareren voordat het te laat is om de gemeenschap te redden.

Vanaf 30 april elke zaterdag om 22.00 uur op National Geographic

ADVENTURE WEEKEND

ALASKA: THE NEXT GENERATION

De volgende generatie Alaskanen speelt volgens hun eigen regels, terwijl ze worstelen om het barre arctische klimaat te overleven. Michael Manzo reist op zoek naar nieuwe kansen. In de hoop een droomhut te bouwen, laat Alex Javor zijn leven achter in Virginia. De Rowlands brengen hun kinderen belangrijke overlevingslessen bij, terwijl Johnny Rolfe in de afgelegen Yukon Flats voor vele primeurs komt te staan in de hoop te overleven.

13 en 20 maart een dubbele aflevering om 14.30 uur op National Geographic

PODCAST

BUITEN HET KADER

In 'Buiten het Kader' nemen onze hosts Tim Beudel en Kevin van Huët je mee naar bijzondere plekken. Aan de hand van gesprekken met experts duiken ze in de verhalen achter het bekende gele kader van National Geographic.

In de tweede aflevering van de podcastserie 'Buiten het Kader' neemt redacteur Kevin van Huët je mee naar de holle wegen in Limburg. In de loop van de eeuwen zijn deze wegen uitgesleten door erosie en menselijk verkeer. Ook vandaag de dag vind je deze unieke sporen nog terug in het Limburgse landschap, en vormen ze bijzondere ecotopen waar talloze planten- en dieren voorkomen.

Te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts of je favoriete streamingdienst.