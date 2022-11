Dit is deze maand te bekijken op Streamz en Streamz+

Een nieuwe maand, dus opnieuw heel wat nieuwkomers bij Streamz en Streamz+, het Vlaams videostreamingplatform van Telenet en DPG Media. Dit zijn de highlights voor november 2022!

'Fils de'

​Vanaf 2 november als boxset op Streamz

Franck Pistone, een vader én gangster die na een overval 17 jaar lang op de vlucht was, keert nu terug naar Brussel voor een verzoening met zijn kinderen. Hij voelt immers dat zijn einde nabij is. Camille, zoon van de overvaller, moet bijleggen met zijn vader die hem in de steek liet nadat hij de Nederlandse maffia had opgelicht en niet het lef had om de confrontatie aan te gaan. Om dit op te lossen moet Camille de diamanten van de overval van zijn vader terugvinden, die al 17 jaar verstopt zijn in Brussel. Zijn beste vriend Salim wil hem helpen, hoewel die had besloten op het rechte pad te blijven. Sarah, de dochter van de overvaller, kent de twee vrienden niet, maar ze zullen het moeten stellen met deze 'nieuwe Nikita'. En dan is er nog César, de jongste zoon van Franck, die wel eens de oplossing kan blijken te zijn.

'State of Happiness' - seizoen 2

​Vanaf 2 november als boxset op Streamz

​De Noorse 'Mad Men'. Het tweede seizoen van 'State of Happiness' strekt zich uit van 1977 tot en met 1980, in Stavanger: Het tijdperk van de grote olierampen in Noorwegen, maar ook van het grote geld en de hebzucht. Vijf jaar na het eerste seizoen hebben heel wat Noren veel opgeofferd voor olie, geld en hun eigen status. Het zwarte goud alleen maakt immers niet gelukkig. Lykkeland mixt in warm blinkende seventiesdecors familieverhalen met liefdesgeschiedenissen, politiek, religie, feminisme en het groeiende mileubewustzijn.

'Babylon Berlin' - seizoen 4

​Vanaf 13 november als boxset op Streamz

De Duitse neo-noir televisieserie 'Babylon Berlin' is gebaseerd op de gelijknamige roman van auteur Volker Kutscher, die het verhaal van de Weimarrepubliek in 1929 beschrijft. De serie is gemaakt door Tom Tykwer en Achim von Borries. Na het succes van de eerste drie seizoenen komt er nu eindelijk een vierde seizoen. Deze zal twee andere aspecten van de roman behandelen, namelijk Goldstein en The Fatherland Files, Gereon Rath's derde en vierde zaak. Maar ook zal de relatie tussen Gereon en Charlotte Ritter verder belicht worden.

'The Sex Lives of College Girls' - seizoen 2

​Vanaf 18 november op Streamz wekelijkse stacking op Streamz

Vier achttienjarige eerstejaars studenten aan het prestigieuze Essex-college in Vermont in New England worden willekeurig bij elkaar op dezelfde kamer ingedeeld. Ze verschillen heel veel van elkaar, maar kennen wel allemaal een rijk, actief seksleven. Terwijl ze allemaal hun nieuwe, vrije leven op de campus verkennen, met de verscheidenheid aan problemen en worstelingen die het universiteitsleven met zich brengen kan, kunnen ze zo elkaar enerzijds bijstaan en amuseren, en anderzijds ook irriteren.

'True Crime Belgium - Van Crombruggen'

​Vanaf 23 november op Streamz

Van Crombruggen werd in 2001 al veroordeeld ​ tot 30 jaar cel voor doodslag op zijn vriendin Vera De Lathouwer. Tien jaar later in oktober 2011 verkracht en vermoord hij Martine Van der Elst. Ze was vrijwilligster in de gevangenis en vriendin, en werd gevinden meer dan 30 messteken en snijwonden. Het betreft alweer een erg gruwelijke moord, en een absurde kopie van de eerste 'moord' die toen als 'doodslag' werd gekwalificeerd. Van Crombruggen had alles op voorhand gepland.

'Shaq'

​Vanaf 24 november op Streamz

Deze vierdelige documentaire series vertelt het leven en de carrière van NBA Hall of Fame speler Shaquille O'Neal. Begeleid door een reeks onthullende interviews met O'Neal, zijn familie en andere grote namen in de basketbalwereld, wordt het verhaal van een basketbal legende verteld wiens larger-than-life persoonlijkheid de sport oversteeg en hem tot een cultureel icoon bombardeerde. De docu reeks brengt verslag uit van Shaq's ontwikkeling tot een superster, die vier NBA kampioenschappen won en het spel voorgoed veranderde. Maar ook zijn leven naast het veld wordt belicht, van zijn jeugd in een militair gezin tot zijn diepste persoonlijke relaties.

'We're Here' - seizoen 3

​Vanaf 29 november wekelijkse stacking op Streamz

Deze serie volgt de beroemde dragqueens Bob the Drag Queen, Eureka O'Hara en Shangela terwijl ze hun reis door het kleine Amerika voortzetten en liefde en verbinding verspreiden via de kunst van het slepen. Dit seizoen rekruteren de Queens een diverse groep lokale bewoners uit Texas, Utah, Florida, Missisippi en New Yersey om hun verhalen te delen, het bewustzijn te vergroten en acceptatie in hun gemeenschappen te bevorderen door deel te nemen aan dragshows van één nacht. In elke stad inspireren de Queens hun 'drag-daughters' om hun ware zelf te uiten in het bijzijn van hun familie, vrienden en gemeenschappen, soms geconfronteerd met toenemende oppositie en anti-LHBTQ+ wetgeving.

'After Yang'

​Vanaf 2 november op Streamz+

In een wereld waar robots de rol van babysitter op zich nemen, haalt ook Jake (Colin Farrell) met zijn vrouw Kyra (Jodie Turner-Smith) een hulprobot in huis. Yang (Justin H. Min) zal meehelpen met de opvoeding van hun geadopteerd dochtertje. De familie onderhoudt een heel goede band met Yang, waardoor deze helemaal deel uitmaakt van het gezin. Ook met een andere hulprobot schept Yang een goede band. Wanneer hij echter niet meer blijkt te functioneren, doet het gezin er alles aan om de robot te redden.

'Uncharted'

​Vanaf 6 november op Streamz+

De jonge Nathan Drake (Tom Holland) is een schatzoeker die de hele wereld rondreist en daarbij allerlei mysteries ontrafelt. Hij ontmoet de oudere zakenman Victor Sullivan (Mark Wahlberg), eveneens schatzoeker, die de jongen onder zijn hoede neemt. De twee gaan samen op avontuur en moeten het daarbij opnemen tegen de meedogenloze man Santiago Moncada.

'Les Intranquilles'

​Vanaf 9 november op Streamz+

Leïla en Damien zijn een stel dat samen een zoontje opvoedt. Hun gezamenlijke leven wordt grotendeels beïnvloed door de bipolaire stoornis van Damien. Terwijl ze aan zijn stemmingswisselingen het hoofd poogt te bieden, klampt Leïla zich vast aan het beeld dat ze van hem heeft: Damien als haar grote liefde. Zal hun liefde de vele obstakels doorstaan?

'The Barefoot Emperor'

​Vanaf 9 november op Streamz+

Na een schotwond aan zijn oor tijdens een onfortuinlijk ongeval in Sarajevo, wordt de Koning der Belgen (Peter Van den Begin) wakker op een Kroatisch eiland, de toenmalige zomerresidentie van Tito. Terwijl hij van het eiland probeert te ontsnappen om zijn koninkrijk te redden, komt een gezant aankondigen dat de koning is gekozen om de eerste Heerser van het nationalistische Nova Europa te worden. Hij is het beu dat anderen zijn toekomst uitstippelen en neemt daarom het heft in eigen handen. Verschillende gebeurtenissen leiden tot de grote finale met een op hol geslagen volkslied, een lama met een gewei, zeven zingende Sikhs en een ontsnapping in een gele onderzeeër.

'Marry Me'

​Vanaf 9 november op Streamz+

Een popster, Kat Valdez (Jennifer Lopez) genaamd, staat op het punt om met haar vriend en medepopster te trouwen tijdens een concert in Madison Square Garden. Maar daar komt zij erachter dat hij vreemdgaat. Ze besluit spontaan Charlie (Owen Wilson), een willekeurig iemand uit het publiek te kiezen met wie ze dan wel trouwt.

'A Journal for Jordan'

​Vanaf 23 november op Streamz+

​'A Journal for Jordan', in een regie van Denzel Washington, volgt het leven van sergeant Charles Monroe King (Michael B Jordan). Als militair gestationeerd in Irak besluit hij een dagboek bij te houden voor zijn zoontje. Hierin probeert hij hem goede raad te geven over hoe op te groeien zonder de aanwezigheid van zijn vader.

'La Civil'

​Vanaf 30 november op Streamz+

In Noord-Mexico wordt Laura, de tienerdochter van Cielo, ontvoerd. Cielo betaalt braafjes het losgeld, maar krijgt haar dochter niet terug. Als blijkt dat ze ook van de overheid geen hulp moet verwachten, besluit Cielo het recht in eigen handen te nemen. Van huisvrouw ontpopt ze zich tot wraakzuchtige militante. Een indrukwekkende film van Belgische regisseur Theodora Ana Mihai.