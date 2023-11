'Dit is de doodsteek voor onze slaapkamer': drama in 'Huis Gemaakt'

Vanavond breekt hét moment van de waarheid aan voor de zes koppels van 'Huis Gemaakt'. Welk koppel levert per pand de beste slaapkamer af? Wie mag doorgaan en voor wie eindigt het avontuur?

In Hasselt valt vanavond het harde verdict als eerste. En dat blijkt één van de moeilijkste beslissingen ooit… In Aalst krijgen de slaapkamers langzaam vorm. De slaapkamer van Anouk & Martin is bijna de perfecte gipsplaten doos, maar tijdens het aansluiten van de stopcontacten doet Martin een verschrikkelijke ontdekking. 'We waren klaar om een laatste keer te schuren en nu blijkt dat bepaalde elektriciteitskabels niet liggen. We moeten van alles terug opnieuw inslijpen', vertelt Martin. 'We zaten op schema maar dit is de doodsteek van onze kamer', klinkt het bij Martin. Het voorval komt ook bij Leonard & Naomi hard binnen. 'Ik vind het heel vervelend want wij hebben de elektriciteit gelegd en we voelen ons verantwoordelijk', vertelt Leonard. Halen ze de deadline?

Ook in Antwerpen is het knokken tot de laatste seconde. Enis waagt zich aan de moulures en dat gaat gepaard met heel wat gesukkel. 'Dit kan toch niet zo ingewikkeld zijn?', vraagt hij zich af. Ondertussen willen Tom & Alice hun authentieke vloer opschuren en van een olielaagje voorzien. Maar wanneer die laag droog is, schrikken ze van het resultaat. 'Is het normaal dat dit er zo wit uitziet? Ik had transparant verwacht', klinkt het bij Alice. En dan breekt ook in Antwerpen en Aalst het keuzemoment aan. Slechts één ding is zeker: aan het einde van deze aflevering zullen er nog maar drie koppels over zijn in plaats van zes.

'Huis Gemaakt', elke dinsdag en donderdag om 20.35 uur bij VTM en op VTM GO.