Dit eet je deze week dankzij 'Dagelijkse Kost'!

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag

Jeroen maakt een maaltijdsalade met oesterzwam, knolselderij, pittige brokkelkaas, en een dressing.

Dinsdag

Geroosterde vis uit de Noordzee, smeuïge puree, gestoofde prei en de volle smaak van dijonnaise. Woensdag

Jeroen maakt een zalige taart met kriekenpudding, noordkrieken en gebakken appel. Donderdag

Jeroen maakt zacht gegaarde kalfswangen in pizzaiolasaus met een flinke portie pasta. Vrijdag

Jeroen maakt een Mexicaans geïnspireerde croque met chili con carne en gemalen cheddar. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op VRT 1.

