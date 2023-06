Dit eet je deze week dankzij 'Dagelijkse Kost'!

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag

Een overheerlijke en lichte, vegetarische salade met oesterzwammen en citrusfruit als hoofdrolspelers. Een portie rijstnoedels erbij maakt deze frisse maaltijd compleet.

Dinsdag

Een lekkere stuk gebakken rogvleugel, meer moet het soms niet zijn! Jeroen maakt er een zuiderse kikkererwtenpuree met kappertjes bij en werkt het gerecht af met warme gremolata en gebakken ui. Woensdag

Een echte Limburgse vlaai heeft bijna altijd latjes. Jeroen maakt er een met een sappige vulling van zoetzure rabarber en suiker. Meer is het niet, maar lekker is ze zeker en vast! Donderdag

Dit is simpele, Italiaanse kost. Een pan boordevol gegrilde groenten en ei, gebakken in de oven. Ideaal om wat restjes weg te werken. Maak er een simpele rucolasalade bij en je hebt in geen tijd een lekkere lunch klaarstaan. Vrijdag

Vooraleer het weekend van start kan gaan, maakt Jeroen nog een snelle ovenschotel met gevulde kip in verse tomatensaus. Met wat pasta erbij heb je een bord heerlijk comfortfood voor een vrijdagavond. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op VRT 1.