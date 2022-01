Dinsdag in 'Factcheckers': Is onze chocolade met kinderarbeid gemaakt en is zitten ongezond?

Britt Van Marsenille, Jan Van Looveren en Thomas Vanderveken gaan in het derde seizoen van 'Factcheckers' onverminderd door met hun missie: checken wat er klopt van de vele berichten, beweringen en weetjes die we dagelijks over ons heen krijgen.

In deze aflevering onderzoekt Thomas of de chocolade die in Belgische supermarkten wordt verkocht, gemaakt is met kinderarbeid. Zijn zoektocht brengt hem tot in Afrika.

Jan offert zichzelf op om te weten te komen of lang zitten nefast is voor de gezondheid. Hij ontdekt al snel dat te veel zitten alleszins al nefast is voor zijn humeur.

En Britt voert wel een heel bijzonder experiment uit. Ze probeert namelijk een ei uit te broeden uit de supermarkt.

Eten wij chocolade die is gemaakt met kinderarbeid?

Chocolade behoort tot onze nationale trots. 'Belgian chocolates' zijn tot ver buiten onze landsgrenzen bekend en geliefd. Maar de lekkernij heeft misschien wel een bittere nasmaak, want volgens diverse recente berichten zouden massaal veel kinderen in Afrika in mensonwaardige omstandigheden moeten helpen bij de oogst van cacaobonen voor de productie van chocolade voor de westerse markt.

Thomas is zelf een groot chocoladeliefhebber en wil uitzoeken of er ook kinderarbeid gemoeid is met de productie van chocolade die wij hier in België kopen en eten. Hij valt daarbij van de ene verbazing in de andere. Antwoorden krijgen van de grote chocoladefabrikanten blijkt bovendien geen eenvoudige opdracht.

Daarom schakelt Thomas een informant in die voor hem naar enkele Ghanese cacaoplantages trekt met een verborgen camera. Levert dat ook echt harde bewijzen op? Is er een link tussen kinderarbeid in Afrika en chocoladeproducten in Belgische winkels? En kunnen we na Thomas zijn onderzoek nog steeds trots zijn op onze Belgische chocolade?

'Ik weet dat ik met één factcheck de wereld niet zal kunnen veranderen. Maar kinderarbeid.. sorry, daar kan je niet blind voor zijn. En als het waar is dat wij chocolade eten die gemaakt is met kinderarbeid, dan zou ik voortaan wel twee keer nadenken voor ik nog eens een reep koop. Dus ik moest voor eens en voor altijd uitzoeken hoe dat nu precies zit', aldus Thomas Vanderveken.

Is veel zitten slecht voor de gezondheid?

Jan vindt van zichzelf dat hij een bezige bij is en geen 'zittend gat' heeft. Maar hij heeft al wel op verschillende sites gelezen dat de gemiddelde Vlaming dagelijks (te) veel uren zittend doorbrengt, met nefaste gevolgen voor de gezondheid. Te veel zitten wordt her en der zelfs omschreven als 'het nieuwe roken'. Daar wil Jan wel eens voor gaan zitten.

In samenwerking met de universiteit van Hasselt onderzoeken Jan, Britt en Thomas of zij minder of net meer uren zittend doorbrengen dan de gemiddelde Vlaming.

Maar Jan gaat nog verder. Hij gooit zijn eigen lichaam en zijn gezondheid helemaal in de strijd om een sluitend antwoord te krijgen op de vraag wat nu precies het effect is van veel zitten op onze gezondheid. Het wordt een verrassende test met alleszins al een opvallend effect op Jan zijn humeur.

'Ik heb bij deze factcheck tot wel 14 uur per dag gezeten. Dat klinkt misschien plezant, maar het is echt niks voor mij. Die test, dat was echt afzien', aldus Jan Van Looveren.

Kan je eieren uit de supermarkt uitbroeden?

Op het internet verschijnen geregeld berichten die te gek lijken voor woorden. Maar af en toe is er toch zo’n ‘broodjeaapverhaal’ dat de Factcheckers te mooi vinden om er niets mee te doen. Zoals het verhaal van een Zweedse vrouw die een ei zou hebben uitgebroed uit de supermarkt. Kan dat echt? Dat wil Britt wel eens uitzoeken.

Met een mix van ongeloof en fascinatie koopt ze een aantal eieren in de supermarkt en probeert ze die met een broedmachine uit te broeden. Ze gaat ook te rade bij een professionele kippenbroeierij. Is Britt uiteindelijk ook ‘mama’ geworden van een kuikentje? Of bleef het bij vergeefse 'moed en volharding'?

'Ik heb altijd al heel graag kippen in mijn tuin gehad en ik dacht: als je dat wil, dan moet je kuikentjes kopen bij een kweker. Maar als je eieren zelf ook zou kunnen uitbroeden en daarvoor gewoon naar de supermarkt kunt gaan, dat zou toch de max zijn! Wel dat heb ik dus geprobeerd en geprobeerd en nog eens geprobeerd. Maar of het ook gelukt is, dat kan ik nu nog niet verklappen', zo verklaart Britt Van Marsenille.

'Factcheckers', dinsdag 18 januari om 20.35 uur op Eén.