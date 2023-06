Dinsdag in de laatste aflevering van 'Mirakel n° 71'

In de derde en laatste aflevering komt Nathalie na een bezoek aan de Pic du Midi in de PyreneeŽn aan in Lourdes. Hier werden in het verleden al zeventig 'officiŽle' mirakels opgetekend en ook Nathalie hoopt er op een wonderbaarlijke genezing.

Om haar doel te bereiken geeft ze zich volledig over aan het verhaal van de stad en doet ze wat alle pelgrims daar doen: de grot van Maria bezoeken, heilig water drinken en een kaars branden.

Met de kersverse Dichter des Vaderlands Mustafa Kör, die ook in een rolstoel zit, praat ze over aanvaarding. Ze ontmoet ook hoogleraar Anne-Marie Korte, die meer dan 2000 hedendaagse wonderverhalen verzamelde en analyseerde. En ze gaat in therapie bij life coach Nathalie Willems om haar 'oude ik' in te ruilen voor een nieuwe.

Nathalie wil haar queeste afsluiten aan zee. Nog voor ze aan de roadtrip begon, had ze zich het voorgenomen: Als er een mirakel is gebeurd, dan bel ik mijn kinderen en spring ik in zee. Is er geen mirakel, dan zal ik kijken naar de zee. Maar ik hoop zo hard dat ik met mijn kinderen de zee in kan.

'Mirakel n° 71', dinsdag 13 juni om 21.20 uur op Canvas.