Dina Tersago werpt D-cup in de strijd voor 'Ze Zeggen Dat'

Foto: VTM - © DPG Media 2025

In de tijd van Miss BelgiŽ was ze al gevraagd door Playboy om naakt te gaan, maar het blad kreeg het deksel op de neus. Voor de wetenschap echter, wil Dina Tersago haar lichaam gerust wťl in de strijd werpen. En dat mag best letterlijk genomen worden, want in de derde aflevering van 'Ze Zeggen Dat' krijgt Dina's boezem het zwaar te verduren.

Tijdens het joggen zouden de borsten van een vrouw dezelfde G-krachten incasseren als die van een professionele F1-piloot, of dat is althans wat een sportmerk beweert. Dina (zelf een D-cup), Cathy (A-cup) en Nele (G-cup) nemen de proef op de som en springen op de loopband voor een rondje met een sport-BH, een gewone BH en zónder ondersteuning. Ondertussen registreert Professor Biomechanica Veerle Segers (UGent) de beweging van de borsten en daarbij berekent ze telkens de G-krachten. Andy Peelman wacht een minder pijnlijke maar potentieel misselijkmakende klus: op het circuit van Zolder test hij in een racewagen hoeveel zwaartekracht hij ondergaat. Vervolgens brengt een stuntvliegtuig van de Belgische luchtmacht hem in hogere sferen. Wie incasseert de meeste G-krachten?

Meer dan de helft van de Belgische lgbtq+'ers vermijdt bewust om hand in hand over straat te lopen met hun partner, uit angst voor zowel verbale en non-verbale agressie. Maar hoe terecht is die vrees? Kunnen holebi’s niet op meer plaatsen affectie tonen aan elkaar dan ze soms vermoeden? ​ Om dat te onderzoeken hebben Andy en Dina een veldexperiment opgezet onder begeleiding van professor Alexis Dewaele, expert in seksueel welzijn en homofoob gedrag. Hij stuurt 3 homokoppels, waaronder Mr Gay Belgium Imran Nawaz, naar een overwegend mannelijke wereld waar het machismo welig tiert: enkele voetbalwedstrijden in de Pro League. 'Ze Zeggen Dat', maandag 19 mei om 20.40 uur bij VTM.