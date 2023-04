Dina en Andy wagen zich als dieven in de nacht in 'Ze Zeggen Dat'

Ze zeggen dat inbreken kinderspel is, dat Vlamingen niet durven klagen op restaurant en dat je een wijnfles kan openen met een aansteker. Maar is dat ook écht zo? Dina en Andy nemen de proef op de som in een nieuwe aflevering van 'Ze Zeggen Dat'.

Beginnen doen ze met een stelling die ex-politieagent Andy heel graag wil uittesten. 'Omdat ik er ook effectief in geloof', legt Andy uit. 'We gaan vannacht proberen inbreken bij enkele mensen thuis.' De bewoners zijn met verstomming geslagen. Wie dacht dat zijn huis goed beveiligd was, heeft het duidelijk mis…

Enkele mensen uit eenzelfde regio gaven Dina en Andy de toestemming om bij hen in te breken, zonder te weten wanneer exact. De avond van de inbraak worden de bewoners nietsvermoedend uitgenodigd voor een bijeenkomst over inbraakpreventie. Ondertussen vermommen Dina en Andy zich als professionele boeven en proberen ze enkele huizen binnen te dringen. Daarvoor krijgen ze tips and tricks van preventieadviseur Evert Jansen. Wat op het eerste gezicht een moeilijke opdracht lijkt, blijkt inderdaad kinderspel. Hoe kwamen ze zomaar binnen? Heeft niemand hen betrapt? En op welke items laten boeven Dina en Andy hun ogen vallen?

[video]

Durven Vlamingen klagen op restaurant?

Een koude pompoensoep, een sterk gepeperd tartaarsausje, een doorbakken biefstuk en een harige crème brûlée. Dat is wat enkele nietsvermoedende proefpersonen voorgeschoteld krijgen bij Mémé Gusta in Gent van uitbaters Nele en Jan, die in 2016 net naast de overwinning van het VTM-programma 'Mijn Pop-uprestaurant' grepen. Kok Jan heeft nochtans een heerlijk menu klaargemaakt voor zijn gasten, maar Dina krijgt de eer om de gerechten compleet te verprutsen. Durven de klanten te klagen of slikken ze het eten gewoon door alsof er niets aan de hand is?

'Ze Zeggen Dat', donderdag 20 april om 20.35 uur op VTM en ook op VTM GO.