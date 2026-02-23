Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
'Gene Paniek!' met Philippe Geubels! Ontdek de 16 deelnemers én hun angsten!

Deze opvallende zaken zie je dinsdag in 'De Rechtbank'

maandag 23 februari 2026
Foto: Play - © Play Media 2026

In de politierechtbank van Vilvoorde staat een man terecht die veroordeeld werd voor rijden onder invloed. Hij kreeg een geldboete van €1.600, waarvan €1.000 met uitstel, en een rijverbod van twee maanden.

Zijn advocate pleit dat hij naast zijn motorfiets wandelde toen hij gecontroleerd werd. Toch vraagt de procureur bevestiging van de straf, omdat het sturen van een voertuig iemand tot bestuurder maakt. De advocate vraagt de vrijspraak.


In het Disciplinair Comité Voetbal Vlaanderen moet een man zich al voor de derde keer komen verdedigen. Deze keer gedroeg de man zich agressief tegenover een scheidsrechter en kreeg een rode kaart. In het verslag staat dat hij zijn scheenlap in de richting van de scheidsrechter gooide. 'Als je hier al voor de derde keer moet voorkomen... Het is hier geen supermarkt hé', aldus de voorzitter.

In Gent staat een eindzitting op het programma in de Hersteltrajectkamer. Rechter Annemie Serlippens krijgt een vrouw voor zich die terechtstaat voor het bezit en de verkoop van speed, MDMA, GHB, heroïne en cocaïne. De vrouw legde een traject af van meer dan 18 maanden en krijgt nu haar straf te horen, rekening houdend met het intensieve traject.

'De Rechtbank', dinsdag 24 februari om 21.15 uur bij Play.


Together (Blu-ray)
DVD
Springsteen - Deliver Me From Nowhere (Blu-ray)
DVD
Islands (DVD)
DVD
Persbericht Play
https://www.play.tv/
Meer artikels over Play
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo VRT Canvas logo

Naomi Melaer was 25 toen ze in april 2020 in haar huis in Zonhoven vermoord werd door haar partner, die ze een jaar eerder had leren kennen en die er alles aan deed om haar te controleren en haar te isoleren van haar hechte familie. De dader pleegde maanden later zelfmoord in zijn cel.

'En nu is ze dood.', om 21.25 uur op VRT Canvas.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 11:00
    Winterbeelden
    12:10
    Dagelijkse kost
  • 12:00
    Radio 1: Nieuwe Feiten
    13:00
    Winterbeelden
  • 12:00
    Shaun het schaap
    12:10
    Wannabe's
  • 11:45
    Familie
    12:15
    Het echte leven in de ZOO
  • 10:45
    Geen uitzending
    13:40
    Helicopter ER
  • 11:50
    Geen uitzending
    14:45
    S.W.A.T.
  • 10:00
    Geen uitzending
    14:55
    Xena: Warrior Princess
  • 08:35
    Geen uitzending
    16:05
    Baywatch
  • 10:00
    Joe
    15:15
    Geen uitzending
  • 11:55
    Family Matters
    13:35
    De Tafel van de Week
  • 11:25
    NCIS
    12:20
    Neighbours: A New Chapter
  • 11:15
    Geen uitzending
    12:15
    Borderforce USA: The Bridges
  • 11:30
    Chateau Meiland
    12:20
    Botched
  • 11:35
    Panic 9-1-1
    13:20
    Forensic Files II
  • 10:00
    Herhalingslus
    20:00
    Z-Nieuws
  • 12:01
    Ver Gevorderd
    12:55
    Dit Zijn De Classics van MENTpop-radio
  • 11:35
    Ware Delicatessen
    12:10
    Chris Cooks Cymru
  • 12:05
    The Marlow Murder Club
    13:00
    Murdoch Mysteries
  • 11:40
    Shipping Wars
    12:10
    NCIS: Los Angeles
  • 12:00
    NOS Journaal
    12:15
    Nederland in Beweging
  • 12:00
    NOS Journaal
    12:15
    MAX Geheugentrainer
  • 12:05
    Charlie en Lola
    12:15
    Maya de Bij