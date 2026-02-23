Deze opvallende zaken zie je dinsdag in 'De Rechtbank'

In de politierechtbank van Vilvoorde staat een man terecht die veroordeeld werd voor rijden onder invloed. Hij kreeg een geldboete van €1.600, waarvan €1.000 met uitstel, en een rijverbod van twee maanden.

Zijn advocate pleit dat hij naast zijn motorfiets wandelde toen hij gecontroleerd werd. Toch vraagt de procureur bevestiging van de straf, omdat het sturen van een voertuig iemand tot bestuurder maakt. De advocate vraagt de vrijspraak.

In het Disciplinair Comité Voetbal Vlaanderen moet een man zich al voor de derde keer komen verdedigen. Deze keer gedroeg de man zich agressief tegenover een scheidsrechter en kreeg een rode kaart. In het verslag staat dat hij zijn scheenlap in de richting van de scheidsrechter gooide. 'Als je hier al voor de derde keer moet voorkomen... Het is hier geen supermarkt hé', aldus de voorzitter.

In Gent staat een eindzitting op het programma in de Hersteltrajectkamer. Rechter Annemie Serlippens krijgt een vrouw voor zich die terechtstaat voor het bezit en de verkoop van speed, MDMA, GHB, heroïne en cocaïne. De vrouw legde een traject af van meer dan 18 maanden en krijgt nu haar straf te horen, rekening houdend met het intensieve traject.

