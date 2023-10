Deze nieuwigheden heeft Streamz in oktober voor je klaar

Een nieuwe maand, dus opnieuw heel wat nieuwkomers bij Streamz en Streamz+, het Vlaams videostreamingplatform van Telenet en DPG Media. Dit zijn de highlights voor oktober 2023!

'The Resort'

Vanaf 5 oktober op Streamz

Noah (William Jackson Harper) en Emma (Cristin Milioti) zijn op vakantie in de Riviera Maya voor hun 10-jarig jubileum. Noah is tevreden met het leven, terwijl Emma het gevoel heeft dat hun huwelijk niet vooruitgaat. Vervolgens worden ze meegesleurd in een onopgelost mysterie van twee vermiste personen van vijftien jaar geleden dat de vastberadenheid van hun huwelijk danig op de proef stelt.

'Our Flag Means Death' S2

Vanaf 6 oktober op Streamz

De reeks is (zeer) losjes gebaseerd op de ware avonturen van de 18e eeuwse wannabe piraat Stede Bonnet (Rhys Darby). Nadat hij zijn leven als heer had ingeruild voor dat van een swashbuckling buccaneer, werd Stede kapitein van het piratenschip Revenge. Worstelend om het respect van zijn mogelijk muitende bemanning te verdienen, veranderde Stede's lot na zijn ontmoeting met de beruchte kapitein Blackbeard (Taika Waititi). Tot hun verbazing vonden de totaal verschillende Stede en Blackbeard meer dan vriendschap op zee... Ze vonden de liefde. Nu moeten ze zien te overleven.

Het tweede seizoen zal volzitten met emotionele gesprekken, geweldige kostuums, adembenemende locaties in Nieuw Zeeland en nieuwe castleden. Minnie Driver (‘Rosaline’, ‘Starstruck’) speelt een gastrol als de Ierse pirate Anne Bonny en Ruibo Qian (‘Black Mirror’) vervoegt de cast als de mysterieuze handelaar Susan.

'Evilside'

Vanaf 12 oktober op Streamz

In de ijzige duisternis van een afgelegen eilandje in Noord-Finland wordt Johanna, een gepest buitenbeentje, de hoofdverdachte van de moord op haar enige vriend, ​Aapo. Rechercheur Ulla Penttinen, gespecialiseerd in zaken met tieners, komt op ​onderzoek uit en raakt overtuigd van Johanna's onschuld en probeert de waarheid ​te achterhalen.

'Yellowstone' S5

Vanaf 12 oktober op Streamz

Een van de succesvolste series van Amerikaanse bodem keert nog één keer terug voor een allerlaatste seizoen. De intriges en spanningen binnen en rond de Dutton-familie bereiken een kookpunt. Aan de start van het eerste deel van het kersverse seizoen zien we hoe John Dutton (Kevin Costner) aan de macht komt als Gouverneur van Montana. Hij laat er in zijn nieuwe machtspositie dan ook geen gras over groeien en zet alles op alles om Yellowstone te beschermen tegen zijn opponenten. Maar nieuwe obstakels en vijanden dienen zich aan voor de familie en de ranch.

'Minx' S2

Vanaf 19 oktober op Streamz

Nadat Doug (Jake Johnson) en Joyce (Ophelia Lovibond) Bottom Dollar hebben verkocht aan een gepensioneerde scheepsmagnaat met onbeperkt geld en macht, wordt Minx een commercieel succes, met meer geld, meer roem en meer verleidingen. Onder nieuw leiderschap worstelt Doug om zijn positie te behouden en controle te houden binnen Bottom Dollar. Ondertussen begint Joyce haar kernwaarden uit het oog te verliezen terwijl ze opgaat in haar opkomst naar roem. Terwijl onze vreemde eenden in de bijt van Bottom Dollar steeds populairder worden, beginnen ze zich af te vragen wie ze worden en wat ze echt willen bereiken met dit nieuwe succes.

'The Gilded Age' S2

Vanaf 30 oktober op Streamz

Het tweede seizoen van 'The Gilded Age' begint op paasochtend 1883, met het nieuws dat Bertha Russells' bod op een box bij de Academy of Music is afgewezen. Gedurende het achtdelige seizoen zien we hoe Bertha Mrs. Astor en het oude systeem uitdaagt. Ze probeert voet aan de grond in de samenleving te krijgen, in de hoop er uiteindelijk een leidende rol in te spelen. George Russell gaat zijn eigen strijd aan met een groeiende vakbond in zijn staalfabriek in Pittsburgh. In huize Brook probeert Marian haar weg te vinden door in het geheim les te geven op een meisjesschool, terwijl Ada tot ieders verbazing een nieuwe liefde ontmoet. Natuurlijk keurt Agnes er niets van goed. In Brooklyn begint de familie Scott te genezen van een schokkende ontdekking en Peggy zet haar activisme voort via haar werk met T. Thomas Fortune bij de NY Globe.

'The Hunger Games'

Vanaf 5 oktober op Streamz Premium+

'The Hunger Games' speelt zich af in de verre toekomst waarin de Verenigde Staten zijn opgedeeld in 12 districten die allen onder bewind staan van een centrale overheid. Elk jaar dwingt deze overheid elk district om twee kinderen te kiezen die moeten deel nemen aan de live op tv uitgezonden Hunger Games, een gevecht op leven en dood die naast eer en glorie ook voedsel oplevert voor het winnende district. Katniss neemt vrijwillig de plaats in van haar zusje in, die geselecteerd was om deel te nemen. Peeta, een man zonder enige gevechtsvaardigheden, zal haar vergezellen. Samen moeten ze het opnemen tegen veel sterkere en beter getrainde deelnemers...

De volledige 'The Hunger Games' saga zal vanaf 5 oktober te zien zijn. Naast 'The Hunger Games' verschijnen dan ook 'The Hunger Games: Catching Fire', 'The Hunger Games : Mockingjay Part 1' en 'The Hunger Games : Mockingjay Part 2' op Streamz Premium+.

'Spiral'

Vanaf 5 oktober op Streamz Premium+

Zeke (Chris Rock) en William (Max Minghella) zijn rechercheurs die samen onderzoek doen naar een reeks gruwelijke misdaden. Ook Marcus (Samuel L. Jackson), de vader van Zeke, wordt op de zaak gezet. De moordenaar blijkt het gemunt te hebben op de politie. Gaandeweg wordt duidelijk dat de zaak te maken heeft met Jigsaw en dat het werk van laatstgenoemde wordt voortgezet.

'The Protégé'

Vanaf 12 oktober op Streamz Premium+

Anna (Maggie Q) en Rembrandt (Michael Keaton) zijn twee van ‘s werelds belangrijkste huurmoordenaars met een gezamenlijk, geheimzinnig verleden in Vietnam. Wanneer Anna’s mentor Moody (Samuel L. Jackson) wordt vermoord, moeten de twee rivalen een ongemakkelijke alliantie vormen en terugkeren naar Vietnam om de moordenaar op te sporen.

'A Man Called Otto'

Vanaf 19 oktober op Streamz Premium+

'A Man Called Otto' is gebaseerd op de komische en ontroerende New York Times-bestseller en vertelt het verhaal van Otto Anderson (Tom Hanks), een norse weduwnaar met vastgeroeste gewoonten. Wanneer er een druk jong gezin naast hem komt wonen, krijgt hij te maken met de goedgebekte en hoogzwangere Marisol. Uiteindelijk ontstaat er een wonderlijke vriendschap die Otto’s leven op zijn kop zet.

'Scream'

Vanaf 26 oktober op Streamz Premium+

Het is twintig jaar geleden dat het rustige stadje Woodsboro werd opgeschrikt door een aantal gewelddadige moorden. Inmiddels worden de bewoners opnieuw geteisterd door een moordenaar met een groep tieners als het doelwit. De vraag is wie er dit keer achter het Ghostface-masker schuilt en het stadje terroriseert.

Ook 'Scream VI', de nieuwste film in het 'Scream' universum, is vanaf 26 oktober 2023 te zien op Streamz Premium+, net op tijd voor Halloween.

'Margaux'

Vanaf 26 oktober op Streamz Premium+

Een aantal laatstejaarsstudenten viert de resterende schooldagen in een geavanceerde woning. De kunstmatige intelligentie van het huis, genaamd Margaux (Susan Bennett), neemt daaropvolgend een dodelijke aanwezigheid aan. Het zorgeloze feestweekend verandert in een dystopische nachtmerrie wanneer de studenten beseffen dat Margaux van plan is haar huurders uit te schakelen, op welke manier dan ook. De tijd begint te dringen terwijl de jongeren wanhopig proberen te overleven in het slimme huis.

De studenten worden vertolkt door Madison Pettis ('Hannah Montana'), Vanessa Morgan ('Riverdale'), Jedidiah Goodacre ('Chilling Adventures of Sabrina), Phoebe Miu ('Riverdale'), Jordan Buhat ('Grown-ish') en Richard Harmon ('The 100').