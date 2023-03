'De Wonderjaren' krijgt Maaike Cafmeyer over de vloer

In de tweede aflevering van 'De Wonderjaren' komt Maaike Cafmeyer naast Siska in de studio zitten. Maaike is mama van twee tienerdochters, Martha en Bess.

Samen met Siska denkt ze na over of en wanneer je kinderen zakgeld moet geven? Zijn ouders voldoende op de hoogte van de wereld van sociale media? En hoe ga je om met de eeuwige discussie met kinderen over hun slaapuur?

De Wonderjaren op tv

Over vanaf welke leeftijd aan kinderen zakgeld gegeven kan worden, of ouders genoeg snappen van de wereld van TikTok en social media, en of er een gevecht met kinderen aangegaan moet worden over hun slaaptijd. Siska en Maaike zoeken naar antwoorden.

