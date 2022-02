'De Vuilste Jobs van Vlaanderen': Philip doet vrijwilligerswerk na overstroming in Trooz

VTM 2 neemt de kijkers in 'De Vuilste Jobs van Vlaanderen' mee naar Trooz, waar bediende Philip als vrijwilliger in de bres springt voor de slachtoffers van de zware overstromingen.

Elk vrij weekend trekt hij naar Trooz om er huizen proper te maken. Na drie dagen hard labeur is Philip erg onder de indruk van de enorme ravage. Verdwenen meubels, penetrante geuren, geen elektriciteit en ingestorte woningen zijn er de harde realiteit. Vandaag trekt hij naar een beschadigd landhuis. Eigenares Cathy probeert te redden wat er te redden valt, terwijl Philip samen met andere vrijwilligers de kelder vol modder leegpompt.

Tim en Annelies trekken naar Oostende om orde te scheppen in het volgestapelde en verwaarloosde huis van Ronny. Volgens Ronny sloeg zijn vrouw tijdens de coronalockdowns aan het hamsteren en stouwde ze het huis van boven tot onder vol met kilo's voedsel, bergen kleding en hopen rommel. 'Ik heb fameus in de soep gezeten. Ik heb vier kankers gehad, mijn vrouw is er uiteindelijk aan gestorven', verklaart de man. Tim en Annelies schieten hem te hulp en scheppen orde in de chaos. Tot grote tevredenheid van Ronny.

