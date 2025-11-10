Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
De verbouwing weegt op de slotzusters in 'In Hemelsnaam'

maandag 10 november 2025
Foto: VRT 1 - © VRT 2025

Het klooster van de zusters trappistinnen is nu in volle verbouwing. De impact op het dagelijkse leven van de zusters is enorm. Zuster Kirsten, bijna 80, is de novicemeesteres.

Als verantwoordelijke voor de jonge zusters stelt ze elke dag in haar klaslokaal vast hoe razendsnel de wereld verandert. Als de werkmannen vertrokken zijn, doet zuster Lutgardis haar dagelijkse inspectieronde langs de bouwwerf.


'In Hemelsnaam', dinsdag 11 november om 20.50 uur op VRT 1.


In hemelsnaam op tv
Dinsdag 11 november 2025 om 20u50  »
VRT 1
In 2009 werd Annemie Struyf voor het eerst toegelaten in de stille, verborgen wereld van het slotklooster in Brecht. Zestien jaar na haar eerste bezoek aan het slotklooster, zoekt Annemie de trappistinnen van Brecht opnieuw op.
Woensdag 12 november 2025 om 16u30  »
VRT 1
In 2009 werd Annemie Struyf voor het eerst toegelaten in de stille, verborgen wereld van het slotklooster in Brecht. Zestien jaar na haar eerste bezoek aan het slotklooster, zoekt Annemie de trappistinnen van Brecht opnieuw op.
Donderdag 13 november 2025 om 23u10  »
VRT 1
In 2009 werd Annemie Struyf voor het eerst toegelaten in de stille, verborgen wereld van het slotklooster in Brecht. Zestien jaar na haar eerste bezoek aan het slotklooster, zoekt Annemie de trappistinnen van Brecht opnieuw op.
Dinsdag 18 november 2025 om 20u50  »
VRT 1
De nieuwe slaapkamers van de zusters zijn eindelijk klaar. Zuster Katharina helpt zuster Godelieve met de verhuis naar haar nieuwe kamer. Zuster Guerrica heeft een heel speciale reden om de hoekkamer te kiezen.
Woensdag 19 november 2025 om 16u25  »
VRT 1
De nieuwe slaapkamers van de zusters zijn eindelijk klaar. Zuster Katharina helpt zuster Godelieve met de verhuis naar haar nieuwe kamer. Zuster Guerrica heeft een heel speciale reden om de hoekkamer te kiezen.

Persbericht VRT 1
