De verbouwing weegt op de slotzusters in 'In Hemelsnaam'

Het klooster van de zusters trappistinnen is nu in volle verbouwing. De impact op het dagelijkse leven van de zusters is enorm. Zuster Kirsten, bijna 80, is de novicemeesteres.

Als verantwoordelijke voor de jonge zusters stelt ze elke dag in haar klaslokaal vast hoe razendsnel de wereld verandert. Als de werkmannen vertrokken zijn, doet zuster Lutgardis haar dagelijkse inspectieronde langs de bouwwerf.

In hemelsnaam op tv

In 2009 werd Annemie Struyf voor het eerst toegelaten in de stille, verborgen wereld van het slotklooster in Brecht. Zestien jaar na haar eerste bezoek aan het slotklooster, zoekt Annemie de trappistinnen van Brecht opnieuw op.

De nieuwe slaapkamers van de zusters zijn eindelijk klaar. Zuster Katharina helpt zuster Godelieve met de verhuis naar haar nieuwe kamer. Zuster Guerrica heeft een heel speciale reden om de hoekkamer te kiezen.