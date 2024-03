De stemming zit muurvast in 'Het Onbekende': 'Begin maar opnieuw…'

Vanavond in 'Het Onbekende' wordt de groepsdynamiek nog maar eens serieus op de proef gesteld, wat leidt tot een zenuwslopende, verrassende finale.

Zoals steeds moeten de kandidaten tijdens de bekende eliminatie een naam noteren van de persoon die ze naar huis willen stemmen. Maar deze keer komt de stemming muurvast te zitten en eindigt het in een ex aequo. Zowel Silvana als Maureen hebben drie stemmen tegen. En daar heeft spelverdeler Axel Daeseleire maar één oplossing voor: 'Ik wil dat jullie een tweede stemronde doen, deze keer hopelijk wél met een resultaat', klinkt het. ''Het Onbekende' gaat immers over keuzes maken.' 'Die tweede stemronde is verschrikkelijk', vindt Ine. 'De boodschap is eigenlijk: begin maar opnieuw met wat je nu weet.' Wie moet er naar huis?

'Het Onbekende', maandag 25 maart om 20.40 uur bij VTM en nu al volledig op Streamz.