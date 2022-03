De startdatum van nieuw seizoen 'Liefde voor Muziek' is bekend!

In het land van wijn en kaas zorgen Davina Michelle, Pat Krimson & Loredana van 2 Fabiola, Suzan & Freek, Margriet Hermans, Koen Buyse van Zornik, CAMILLE en Ozark Henry voor een ongezien muzikaal spektakel in het nieuwe seizoen van 'Liefde voor Muziek'.

Dit keer reizen de artiesten naar Zuid-Frankrijk om er vanaf maandag 4 april om 20.40 uur bij VTM één grote liefdesverklaring te brengen aan elkaars nummers. De artiesten treden uit hun comfortzone. Zo wagen Pat Krimson & Loredana van 2 Fabiola zich aan een broze en intieme song van Suzan & Freek, geeft Zornik zijn eigen interpretatie aan een nummer van Margriet Hermans en neemt Ozark Henry een CAMILLE-hit onder handen. Kippenvel, verrassende covers, ontroerende momenten, ambiance en bijzondere vriendschappen verzekerd.

Op de Zuid-Franse topbestemming Cap D’Agde, omringd door prachtige zandstranden aan de Middellandse zee, leren de artiesten elkaar beter kennen. Ze overnachten in een chateau op Domaine Les Castans te midden van uitgestrekte wijngaarden en ver weg van alles en iedereen. Hun unieke, nieuwe songs delen ze met elkaar en de wereld vanuit Maison Nolly Prat Marseillan, aan de oevers van de Thau-lagune in de schilderachtige haven.

In de eerste aflevering op maandag 4 april krijgen lovebirds Suzan & Freek de eer om als eerste centraal te staan en te genieten van de covers die de anderen brengen. Aan Nederlandse oorwurmen geen gebrek, want het duo heeft een uitgebreid repertoire om uit te kiezen. Ozark Henry zingt voor het eerst ooit in het Nederlands, Margriet Hermans raakt een gevoelige snaar, Loredana en Pat zorgen voor dancevibes, Zornik voor het gitaarwerk, Davina Michelle overdonderd iedereen met haar unieke sound en CAMILLE brengt de Spaanse vibes naar Frankrijk.

CAMILLE tovert dansnummer 'Lift U Up' van 2 Fabiola om tot intieme versie

Afgelopen vrijdag stonden Miss Poes aka CAMILLE en Ridder aka Loredana tegenover elkaar in de finale van 'The Masked Singer'. Het was uiteindelijk CAMILLE die met de titel ging lopen. De twee duiken nu ook op in het nieuwe seizoen van 'Liefde voor Muziek', waar ze elkaars nummers coveren. CAMILLE toverde het catchy dansnummer ‘Lift U Up’ van Pat en Loredana van 2 Fabiola om tot een geheel eigen versie.

Bekijk de song ‘Lift U Up/ Hou Vol’ van CAMILLE hier:

'Liefde voor Muziek', vanaf maandag 4 april om 20.40 uur op VTM.