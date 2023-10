De modellen krijgen hoog bezoek op de set tijdens de Friends & Family shoot

Vrijdag 21 oktober verschijnt exclusief op Streamz de zevende aflevering van 'Belgium's Next Top Model'. De aflevering begint met een verrassende make-up challenge ​ met Ici Paris XL onder begeleiding van jurylid Tom Eerebout.

Tijdens de challenge leggen de modellen hun ziel bloot en dat zorgt voor heel wat emoties. Een bezoek van Tom Eerebout brengt rust maar wanneer de modellen te horen krijgen dat hun volgende shoot met een vriend of familielid is, kan hun enthousiasme niet op. Er duikt zelfs een oude bekende op.

In de zesde aflevering, die op 13 oktober verscheen, brengen de modellen samen met Hannelore Knuts en Tom Eerebout een bezoekje aan het ModeMuseum van Antwerpen. Daar kregen ze een challenge voorgeschoteld waarvoor ze zich best wat verdiepen in de geschiedenis van de modewereld. De fotoshoot die vervolgens op de planning staat, duikt nog dieper in de bekende Antwerpse modewereld. Brandon Wen, de creatief coördinator van de Antwerpse Modeacademie, legt de lat hoog tijdens een voor hem cruciale fotoshoot: een groepsfoto voor de campagne van de Antwerpse mode academie. En de modellen bereikten samen die hoge lat en de jury beslist dat alle modellen nog een week mogen blijven. Dit houdt echter ook in dat er in de nieuwe aflevering drie modellen tegelijkertijd geëlimineerd zullen worden. De spanning stijgt week per week.

'Belgium's Next Top Model' is een productie van Streamz en 100.000 Volts. Vrijdag 15 september verschenen de eerste twee afleveringen op Streamz, gevolgd door een wekelijkse aflevering tot en met de finale op 10 november 2023. De winnaar van 'Belgium's Next Top Model' krijgt een professioneel modellencontract bij NOAH Mgmt en een covershoot voor het modeblad Marie Claire.