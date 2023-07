De laatste levenslessen van John Wilson binnenkort op Streamz

'How To With John Wilson', de eigenzinnige en vaak ontroerende docu-comedy, gefilmd in de straten van New York, komt tot een einde met zijn derde seizoen.

Wilson heeft de manier waarop we naar New York kijken volledig veranderd, de reeks is net zo uniek als John zelf, hij onthult alles zonder zichzelf ooit te laten zien. Het derde seizoen bekijk je vanaf 29 juli 2023 op Streamz.

In de reeks 'How To With John Wilson' beantwoordt filmmaker John Wilson op een unieke manier alledaagse vraagstukken. Hij behandelt vragen als: 'Wat is de perfecte manier om risotto te koken?', 'Hoe vind je een parkeerplaats in de straten van New York?' en 'Hoe kan je spontaan zijn?'. Elke aflevering is een mix van hilariteit, absurditeit, informativiteit en ontroering. Als kijker word je voortdurend verrast en verwonderd. De serie behoort dan ook tot de meest opmerkelijke documentaireseries van de afgelopen jaren. In seizoen 3 zet John zijn reis naar zelfontdekking voort terwijl hij het leven van zijn mede-New Yorkers filmt. Ook in dit laatste seizoen komen enkele prangende vragen aan bod: 'Hoe kun je een openbaar toilet vinden in New York?', 'Hoe kun je sporten in de stad?' en 'Hoe kan je je oren schoonmaken?'.

In de trailer zien we dat Wilson dit keer geen advies geeft, maar advies ontvangt van een lokale vogelliefhebber. Deze vogelliefhebber suggereert om voortdurend 'wow' te zeggen bij alles wat je ziet, zelfs als er niets interessants is. En dat is precies wat Wilson doet tijdens zijn reis. Naast alledaagse beelden zoals afval dat door de wind in het rond waait, filmt hij ook verbazingwekkende bezienswaardigheden, zoals The Big Duck, een vuilnisbakbrand en enkele zeer getalenteerde mensen. Door zijn lens krijgen zelfs de meest alledaagse activiteiten een magische touch.

'How To With John Wilson' heeft sinds de eerste uitzending op HBO veel lof ontvangen en is geliefd bij zowel critici als kijkers. De docu-comedy reeks kreeg zijn eerste seizoen in oktober 2020, gevolgd door een tweede seizoen dat liep van november tot december van 2021. Dit laatste seizoen werd in 2022 ook genomineerd voor een Emmy in de categorie 'Outstanding Writing for a Nonfiction Program'.

In een eigen verklaring zei Wilson: 'Bij de start van seizoen 3 vond ik het spannend om om te beseffen dat het het laatste zou zijn. Dit opende uiteindelijk veel narratieve mogelijkheden die voorheen niet beschikbaar waren en gaf ons de vrijheid om enkele zeer gewaagde zaken uit te testen. Hoewel een deel van mij blij zou zijn om 'How To' onbeperkt voort te zetten, geef ik er de voorkeur aan om de show te beëindigen. Het voelde als een natuurlijk moment om af te sluiten.'

Hoewel 'How To With John Wilson' tot een einde komt, zegt Wilson dat hij pas net begonnen is. John is van plan om te blijven experimenteren binnen de wereld van non-fictie en eventuele overgebleven ideeën zullen misschien wel worden gebruikt in volgende projecten. 'Ik vind het nog steeds een wonder dat een programma als dit ooit op HBO terecht is gekomen. Ik voel me melancholisch bij het beëindigen van een project met zo'n geweldig team, maar ik kan HBO niet genoeg bedanken voor hun steun, en het feit dat ze ons de kans hebben gegeven om drie fantastische seizoenen te draaien.'

'How To With John Wilson' is een komische docuserie met in de hoofdrollen John Wilson ('The Road to Magnasanti') en Nathan Fielder ('The Rehearsal'). De serie werd uitvoerend geproduceerd door Nathan Fielder, Michael Koman en Clark Reinking. Vanaf 29 juli 2023 kan je het derde seizoen bekijken op Streamz.