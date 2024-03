'De Laatste 100 Uur' met Lukas Dhont op Pickx+

Of Lukas Dhont echt nog een introductie nodig heeft? Volgens ons niet. De awardwinnende regisseur weet al sinds zijn debuut te verrassen en drukte zijn stempel meteen duidelijk door op de Vlaamse filmwereld.

De eerste bioscoophit ‘Girl’ – die op 28 maart te zien is op Pickx+ - werd opgevolgd door de tweede kaskraker ‘Close’ die in 2023 zelfs een Oscarnominatie in de wacht wist te slepen. Het Oost-Vlaamse creatieve brein achter deze meesterwerken omschrijft zichzelf moeiteloos als een dromer, emotioneel, melancholisch en vergeet er bijna koppig aan toe te voegen.

In de gloednieuwe aflevering van 'De Laatste 100 Uur' komt de kijker te weten waarom een dans act op ‘Fighter’ van Christina Aguilera zo’n diepe indruk op hem heeft achtergelaten, waarom de kunstschool voor hem een grote schok was en waarom hij nog steeds zo verliefd is op zijn partner Davy Parmentier. Wanneer de vraag komt wat hij met de laatste 100 uren van zijn leven zou doen, is het antwoord klaar en duidelijk: 'Met de 12 mensen die ik het liefste zie vertoeven op een zeilboot. Dan mogen ze me daar gewoon laten gaan.'

Nog verrassender wordt het wanneer Lukas verklapt dat zijn derde en volgende film helemaal anders wordt dan de voorgaanden: 'Ik word heel erg aangetrokken door het genre humor. Mijn derde film zal misschien wel meer naar die humor neigen, maar ik stoot dan op het probleem dat ik niet grappig ben. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar we gaan het proberen.'

Aanstaande donderdag is tijdens een nieuwe aflevering van 'De Laatste 100 Uur' met host en interviewer Luk Alloo te ontdekken waarom awardwinnend regisseur Lukas Dhont nooit naar het buitenland trok ondanks de vele aanvragen, waarom hij toch altijd zijn zelfvertrouwen behoudt en wat voor hem succes betekent. Donderdag 21 maart omstreeks 22.00 uur te zien op Pickx+. Nadien wordt het doorheen de hele week herhaald en is ook on demand te herbekijken.