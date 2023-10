De jacht op het geheime briefje van Hendrik is geopend in 'De Verraders'

Er heerst euforie in het kasteel van 'De Verraders' nu met Klaasje voor de tweede keer op rij een verrader werd verbannen. Aan de Ronde Tafel dropte Hendrik vorige week bovendien nog een bommetje. Hij meent de derde verrader op het spoor te zijn en schreef zijn theorie op een briefje, dat hij bij wijze van levensverzekering in bewaring gaf aan Martine.

Nu zondag 15 oktober schakelen de verraders een versnelling hoger om de inhoud van dat briefje te weten te komen. 'Ik denk niet dat Hendrik Martine kent zoals ik haar meen te kennen', besluit Liliane. 'Martine is een flapuit. Voor je het weet verspreekt ze zich. Ofwel weet Hendrik dat wel en is het strategisch gezien ook slim...' Slagen de verraders erin om het briefje te pakken te krijgen?

In het conclaaf beslisten verraders Bart en Guy na het vertrek van Klaasje om opnieuw een bondgenoot te verleiden. 'Ik ben momenteel het meest bang van Charlotte', klonk het bij Bart. 'Dus zij zal van kamp moeten keren.' Staf haalde Charlotte in het grootste geheim uit haar kamer en legde haar het voorstel van de verraders voor. Maar Charlotte leek te twijfelen. Geeft zij uiteindelijk toe aan het verraad of niet? Staan de verraders opnieuw sterk met drie of moeten Bart en Guy alsnog een moord plegen?

Of de verraders iemand vermoord of verleid hebben is ook de vraag die op de lippen van de bondgenoten brandt. Aan het ontbijt moeten zij helaas net iets langer op antwoorden wachten, want Staf heeft een verrassing in petto. 'Er is vandaag minder goed nieuws: er ontbreken een aantal mensen aan tafel', klinkt het. 'Zij zijn ontvoerd. De verraders hebben besloten welke mensen dat zijn en jullie missie is: hen terugvinden. Het team dat hen als eerste vindt, wint toegang tot de wapenkamer.' In die wapenkamer kunnen deze keer naast een schild ook twee dolken gevonden worden, die een dubbele stem opleveren aan de Ronde Tafel. Een Ronde Tafel waarbij de groep zich dreigt op te splitsen in twee kampen…

Vincent Fierens gooit samen met Astrid Coppens en Hakim Chatar alle intriges op tafel in aflevering 5 van 'De Verraders: De Ronde Tafel'

In 'De Verraders: De Ronde Tafel' gaat host Vincent Fierens ook nu zondag om 21.35 uur dieper in op de aflevering van 'De Verraders'. Samen met een bekende fan van het programma en een ex-speler bespreekt hij het verraad, de leugens, de strategie en het wantrouwen uit de voorbije aflevering. Nu zondag schuift ex-bondgenoot Astrid Coppens opnieuw aan tafel om haar licht te laten schijnen op het spel tot nu toe. Dat doet ook Hakim Chatar, superfan van het eerste uur. Vincent ontvangt ook enkele spelers van het huidige seizoen én praat met Frank Boddin, expert in menselijk gedrag, over het effect van dominantie in een groep.

Loïc Van Impe ontrafelt de geheimen van bannelingen en vermoorde deelnemers in 'Het Uur Van De Waarheid' op VTM GO

Waar 'De Verraders 'stopt, gaat 'Het Uur Van De Waarheid' door op VTM GO. Loïc Van Impe ontvangt meteen na hun vertrek uit het kasteel de slachtoffers van de verraders en de bannelingen en ontrafelt samen met hen de geheimen van het spel. Loïc serveert hen een heerlijke maaltijd terwijl ze hun hart luchten over het gespin in het kasteel. Als kers op de taart onthult Loïc de identiteit van de verraders aan de afvallers. 'Het Uur Van De Waarheid' is elke zondag om 21.35 uur te zien op VTM GO.

'De Verraders', zondag 15 oktober om 19.55 uur op VTM.