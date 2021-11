De emoties lopen hoog op in 'De Sterkste Handen'

Aan de start van de vijfde ploegproef in 'De Sterkste Handen' is de stand 1-3 voor Staalhard. De Brekers draaiden vorige week voor geen meter en dat zorgde voor heel wat spanning tussen Fatima en Kenny. Kunnen de brekers hun achterstand inhalen of sleept Staalhard de overwinning opnieuw meedogenloos in de wacht?

Nasier viel vorige week uit de individuele competitie en ook dit keer gaat het er hard aan toe. Natalia en Sergio hebben geen compassie met de kandidaten die meermaals opnieuw moeten starten. Aan het eind komen er twee verrassende verliezers uit de bus die het tegen elkaar moeten opnemen in het overwerken…

De twee ploegen verzamelen op een bouwwerf voor de ploegenopdracht. De opdracht van vandaag: een tuin aanleggen. 'Vandaag gaan jullie je handen vuilmaken. Jullie moeten hier de grond aanvullen, grasmatten leggen, een bloemenperkje planten, klinkers leggen en een omheining zetten', leggen Sergio en Natalia uit. 'En dit alles moeten jullie exact doen volgens een strikt plan.' Tijdens de opdracht hebben Natalia en Sergio hun twijfels bij de aanpak van de Brekers: 'Fatima staat daar helemaal alleen zand te scheppen, niet moeilijk dat het niet opschiet.' Maar is die bezorgdheid ook terecht? Voor de individuele proef trekken de kandidaten naar een steenbakkerij. Daar moeten ze ieder een dak leggen, iets wat voor spoorwegarbeider Olivier als muziek in de oren klinkt: 'Ik heb drie jaar gewerkt als dakwerker dus ik ken de kneepjes van het vak.' Dit keer krijgen de kandidaten geen uitleg en moeten ze er meteen invliegen. Tijdens de proef laaien de frustraties hoog op bij de kandidaten wanneer Sergio en Natalia streng toekijken op het resultaat: 'Nee je bent niet klaar, we moeten streng zijn. De dakpannen liggen allemaal scheef. Sorry, dit kunnen we niet goedkeuren! Het moet goed zijn. Opnieuw!' Wie delft deze week het onderspit?

