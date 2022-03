De eigenaars van Zanziblue checken incognito in in het hotel

Donderdag 10 maart om 20.35 uur is het opnieuw een belangrijke dag voor de vier duo's die nog in de running zijn om uitbater van Zanziblue te worden. Het resort opent zijn deuren voor het échte publiek en de jury verdeelt de taken.

Voor de duo's is het dus alle hens aan dek. Ze treffen de nodige voorbereidingen in het departement dat hen werd toegewezen. Vandaag checken meteen zeven gezinnen in waaronder een paar heel bijzondere undercovergasten: Cris en Cristina, de eigenaars van Zanziblue. Ze checken in onder de valse namen Vio en Catrina en willen de service van de kandidaat-uitbaters aan den lijve ondervinden.

Bij de avondservice zijn Elise en Ralph heel attent voor alle gasten. Maar één belangrijke tafel lijken ze te vergeten… die van eigenaars Cris en Cristina. Het koppel is zich van geen kwaad bewust: 'Iedereen kreeg op tijd zijn eten behalve dat koppeltje uit Roemenië. Ze kregen hun voorgerecht maar toen bleef het maar duren en duren', beseft Elise maar jammer genoeg ondernemen ze geen enkele actie. En dat valt ook de eigenaars op: 'Ze hadden interactie met alle tafels, behalve met de onze en tot overmaat van ramp verdwenen ze plots.'

‘s Anderendaags staat een excursie op het programma. Undercover eigenaars Cris en Cristina en hun begeleiders Inge en Stefaan zijn onderweg richting Prison Island dat bekend is om zijn reuzenschildpadden. Vaste tourgids Osmann is er ook bij. Hij zit mee in het complot want hij kent Cris en Cristina natuurlijk. Inge en Stefaan volgen en genieten zelf van de uitstap, in die mate dat Cris en Cristina merken dat zij meer met de schildpadden bezig zijn dan met hun job…

En dan is het tijd voor het oordeel van de eigenaars en ze vatten het als volgt samen: 'There were good parts and terrible parts'. Niet alles is vlekkeloos verlopen. Tijd om de duo's met de neus op de feiten te drukken…

'Paradijs zoekt Personeel', donderdag 8 maart om 20.35 uur bij VTM en ook op VTM GO.