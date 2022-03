De eerste (bekende) gasten komen toe in Zanziblue

Donderdag komen de eerste VIP gasten toe in Zanziblue en het zijn geen onbekenden: Kathleen Aerts en haar gezin komen speciaal overgevlogen uit Zuid-Afrika, Pat Krimson en Loredana van 2 Fabiola hebben een gaatje gevonden in hun drukke concertagenda, en publiekslievelingen Candice en Marijn uit 'Blind Getrouwd' maken er een tweede huwelijksreis van.

Hospitality of gastvrijheid is misschien het moeilijkste deel van de stage: het draait allemaal rond de beleving van de klant en de perfecte service staat centraal. De duo’s weten op voorhand niet wie ze mogen verwachten maar ze kregen wel een fiche met de speciale wensen van de gasten. Zo heeft het gezin van Kathleen een bijzondere wens: ze willen voor papa Steven en de twee zonen voetbaltruitjes van de nationale ploeg van Zanzibar. Als de duo’s willen scoren, zullen ze die moeten vinden. Op het strand rennen Amy en Arno zich alvast de benen van onder hun lijf op zoek naar de voetbaltruitjes.

Na een ietwat chaotische aankomst in het hotel, polst Nathalie Meskens bij de vips hoe ze de eerste kennismaking met het hotel ervaarden. 'Onze kamer was heel speciaal ingericht. Ik had al jaren geen blauwe olifanten meer gezien, maar er lagen er twee op ons bed. Dat was echt zalig!', klinkt het lachend bij Pat Krimson.

Wat de duo’s (ook) niet weten is dat Nathalie aan de vips heeft gevraagd om het de kandidaten een tikkeltje moeilijker te maken en af en toe een lastige vraag of opdracht uit hun mouw te schudden. Kathleen ziet haar kans schoon wanneer Liana en Hripsimè langskomen met de vraag of er nog wensen zijn. 'Ik wil graag een nekmassage na de lange reis', vraagt Kathleen. Het lukt de vriendinnen om de masseuse te overhalen om na sluitingsuur toch nog een massage te geven. Maar wanneer ze, mét Kathleen, terugkomen aan de spa wacht hen een verrassing: ook Loredana staat te wachten voor een massage… Hoe gaan ze dit probleem aanpakken?

