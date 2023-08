De bom barst in de B&B van uitbaatster Sandra

Wat begon als een eenvoudige zoektocht naar liefde, evolueerde in 'B&B Zoekt Lief' al snel tot een ware emotionele achtbaan. De B&B-uitbaters en de vrijgezellen laten steeds meer van hun gevoelens zien, wat resulteert in verrassende, emotionele en soms pittige momenten.

Zo ook voor B&B-uitbaatster Sandra in Turkije. De onderhuidse spanningen tussen haar en Danny zijn de afgelopen weken langzaam tot een kookpunt gekomen. Sandra stoort zich aan het gedrag van Danny en besluit hem uit te nodigen voor een openhartig gesprek. Wat begint als een onschuldige discussie, escaleert al snel tot een moment van rauwe eerlijkheid… Betekent dit einde verhaal voor vrijgezel Danny?

In de Franse Alpen loopt het erg stroef tussen de vrijgezellen. Ilse ligt niet goed in de groep en dat zorgt voor de nodige spanningen. Ze heeft het gevoel dat de andere vrouwen een complot tegen haar smeden. 'Gisteravond namen we afscheid en gingen we slapen, maar ik was beneden iets vergeten. Toen ik dit ging halen, stonden de andere vrouwen nog steeds te praten. Ik snap het niet!' Zetten de andere vrouwen Ilse buitenspel? In Brazilië is het feest. Nele neemt haar mannen mee voor een avondje uit. 'We gaan een beetje dansen. Ik hoop dat ze zich kunnen laten gaan, zichzelf kunnen zijn en we zullen op de dansvloer zien wat er gebeurt', klinkt het. Maar de avond neemt een verrassende wending… In Portugal neemt vrijgezel Matthias een onverwachte beslissing, in Spanje lijken Kate en Wim niet op dezelfde golflengte te zitten en in Frankrijk krijgt Mabel het op haar heupen van vrijgezel Wim.

'B&B Zoekt Lief', van maandag tot donderdag om 20.40 uur bij VTM.