Damya Laoui te gast in 'Alleen Elvis Blijft Bestaan'

'Kankervaccin'. Met dat veelbelovende buzz word wordt professor Damya Laoui al jarenlang geassocieerd. Ze werkt voor alle duidelijkheid niet aan een vaccin dat ervoor zou zorgen dat je nooit kanker zou krijgen, maar aan een manier om de kans op hervallen en uitzaaiingen te verkleinen.

Dat doet ze door dendritische cellen te isoleren en die daarna krachtig in te zetten tegen kankercellen. Dat idee is op zich niet nieuw, maar de specifieke werkmethode van professor Laoui wel. Bovendien bouwen cellen op deze manier een soort ‘geheugen’ op over hoe ze tumoren kunnen bestrijden. Kanker wordt op die manier een ziekte waar ons immuunsysteem veel harder tegen kan vechten. Het vaccin wordt op dit moment uitgetest op muizen.

Laoui werkt sinds 2015 aan de VUB. De voorbije jaren werd ze door verschillende instanties uitgeroepen tot veelbelovend wetenschapstalent. Prachtig, maar ook zij spendeert een groot deel van haar tijd aan het zoeken van fondsen om haar onderzoek te kunnen voortzetten en haar team te kunnen betalen. Eén van haar bondgenoten is een andere 'Alleen Elvis'-gast van dit seizoen: per verkocht ticket voor zijn show ‘Wake me up when it’s over’ doneerde Alex Agnew een euro, samen goed voor 100.000 euro.

Op de schaarse momenten waarop ze niet aan het werk is, ontspant ze graag met fictiefilms en humoristische tv-series die haar raken of doen schateren van het lachen. We gaan ook even terug naar haar kindertijd en verkennen haar passie voor muziek.

'Alleen Elvis Blijft Bestaan', vrijdag 10 november op VRT CANVAS.