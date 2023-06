D-day: wie haalt de eindmeet en slaagt voor de opleiding Special Forces?

Laura Tesoro, Dirk Van Tichelt, Davy Parmentier en Koen Wauters zijn de laatste 4 van de 11 rekruten die de zware Special Forces-opleiding aanvatten. Maar voor ze aan de eindmissie kunnen beginnen, moeten ze nog heel wat doorstaan.

Wie overleeft de voorlaatste trainingsdag? En wie haalt op dag 6 dé eindmeet in het midden van de Marokkaanse woestijn?

Gevangen worden door de vijand staat niet op de verlanglijst van een Special Forces operator. Toch hoort het bij de opleiding. De rekruten worden gekidnapt en wachten vastgebonden en compleet gedesoriënteerd op wat komen gaat. Eén ding is zeker: hun vermogen om angst en paniek onder controle te krijgen, zal enorm op de proef worden gesteld.

De stresstest in combinatie met het slaaptekort en de dagenlange fysieke inspanningen, hakt er stevig in bij onder andere Koen Wauters. Zelfs de immer sterke nummer 1, Dirk Van Tichelt, bereikt een zeldzaam dieptepunt. Na deze test hebben de rekruten vooral warmte en rust nodig, maar deze laatste avond hebben de instructeurs andere plannen: een finale level test waarin de rekruten elk individueel een zwaar hindernissenparcours moeten afleggen, gevolgd door kennistesten. Aan de rekruten om te laten zien what’s left in the tank, en of ze ook onder extreme omstandigheden goed kunnen blijven nadenken.

En dan is het D-day: enkel zij die de vijfde trainingsdag hebben overleefd, verschijnen aan de start voor de eindmissie. Daarin moeten de overgebleven rekruten, doodop, al hun kennis inzetten. Op een afgesproken punt wacht een helikopter die hen richting Chef Blom en de andere operators zal brengen. Komen ze buiten de tijd aan, vertrekt de heli onverbiddelijk zonder hen en slagen ze niet voor de opleiding...

