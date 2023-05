D-Day voor Georges-Louis Bouchez in 'Special Forces: Wie Durft Wint'

Iets voor 6u 's ochtends vriest het nog in de Marokkaanse woestijn, maar een warme douche zit er niet in voor de rekruten van 'Special Forces: Wie Durft Wint'.

In aflevering 2 worden de deelnemers na een korte nacht bruut wakker gemaakt om voor de tweede dag op rij getest te worden op fysieke en mentale weerbaarheid. Het is vooral politicus Georges-Louis Bouchez die in de gaten wordt gehouden door de Special Forces instructeurs. Hij zal meer inzet en motivatie moeten tonen. Zo niet, dreigt voor hem de uitsluiting. Maar ook de rest van de deelnemers wordt geobserveerd en uitgedaagd. Wie van hen heeft de juiste leiderscapaciteiten? Wie van hen denkt in naam van het team en niet voor zichzelf?

De eerste les van vandaag vergt techniek, kracht en behendigheid en zal later op de dag van levensbelang zijn tijdens de catcrawl: een opdracht waarbij de rekruten zich moeten voortbewegen over een touw, bungelend boven een 60 meter diepe ravijn. Daar wordt niet alleen hun techniek getest, maar kijkt Chef Blom ook hoe de rekruten hun angsten kunnen controleren.

Nummer 9, Francisco Schuster, kampt echter niet alleen met hoogtevrees. Ook zijn zelfvertrouwen haalt hem uit balans. 'Als er iets is waarvan ik denk 'dat kan ik niet', is dat een trein die in mijn hoofd vertrekt. En dat stemmetje in mijn hoofd blijft maar denken: 'ik ga dat niet kunnen'. Als ik schrik heb, is het echt pure error in mijn hoofd. Dan is het een kwestie van mezelf rustig te krijgen, op m’n ademhaling te letten en hopen dat ik met een nuchtere blik de opdracht kan hernemen. Ik heb faalangst. Ik ben echt als de dood om mensen teleur te stellen.' De valkuil van je brein kennen is één ding, die kunnen bekampen is duidelijk een ander paar mouwen.

In deze eerste fase van de Special Forces opleiding zoeken de instructeurs naar het fysieke breekpunt. Topsporters zoals Dirk Van Tichelt en Ann Wauters zijn getraind, maar dragen net zoals sterrenchef Nick Bril en journaliste Hannelore Simoens oude blessures mee. De vraag is wanneer het blessureleed weer de kop opsteekt. En: of ze dan doorbijten of stoppen?

'Special Forces: Wie Durft Wint', maandag 8 mei om 20.35 uur bij VTM.