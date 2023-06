D-day breekt aan: het is alles of niets op 'Million Dollar Island'!

De rust op 'Million Dollar Island' is na de verplichte exit van Cindy, Shani, Jerico en Orlando nog maar net teruggekeerd, of er wordt alweer een bommetje gedropt.

Het spel schakelt een flinke versnelling hoger en gaat een radicaal nieuwe, bikkelharde fase in. Alle eilandbewoners die op D-day geen bandje meer hebben, worden onherroepelijk naar huis gestuurd. Wie wordt nog een bandje gegund en wie moet 'Million Dollar Island' verlaten? Vanaf nu is het alles of niets. Bij een aantal eilandbewoners lopen de spanningen en emoties dan ook hoog op.

Million Dollar Island op tv

Slechts één van de honderd stoere deelnemers kan de 'last one standing' zijn in dit spel.

